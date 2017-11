O tânără a părăsit forţele militare SUA şi a devenit model şi star pe Instagram: „M-am simţit ca unul dintre băieţi, acum mă simt sexy“

Shannon Ihrke, originară din Minnesota, s-a alăturat infanteriei marine a Statelor Unite ale Americii în urmă cu un deceniu, pe când avea doar 19 ani, exercitându-şi pe deplin datorie militară timp de patru ani.

A experimentat pe rând toate greutăţile acestei meserii şi spune că intrarea în armată a fost cea mai bună decizie a vieţii ei, făcând-o să se simtă „mai deşteaptă, mai rapidă şi mai puternică“, scrie dailymail.co.uk.

„Mi-am depăşi limitele fizice mai mult decât mi-aş fi imaginat vreodată şi am învăţat să rămân calmă în mijlocul haosului“, a spus tânăra.

„Unii militari se luptă pentru politicienii noştri, dar cei mai mulţi o facem gândindu-ne la familiile şi la prietenii noştri şi mai ales la fraţii şi surorile noastre în uniformă. Suntem propriul nostru preşedinte şi asta nimeni nu ne-o poate lua“, a adăugat Shannon.

Ca femeie, într-un mediu atât de dur, nu a fost întotdeauna uşor, a recunoscut aceasta. „O femeie din United States Marine Corps trebuie să lucreze de două ori mai mult decât bărbaţii pentru a-şi câştiga statutul de egalitate“, a subliniat tânăra.

Mulţi dintre colegii ei bărbaţi credeau iniţial că s-ar putea să nu fie în stare să ţină pasul din punct de vedere fizic, aşa că şi-a stabilit ca obiectiv să le dovedească că greşesc. Munca grea a fost răsplătită, iar Shannon spune că prietenia colegilor a fost una dintre cele mai mari recompense primite.

„Câştigi o nouă familie atunci când devii militar. Locuiţi împreună, mâncaţi împreună, vă antrenaţi şi ieşiţi în pauze împreună. Luptaţi unul pentru celălalt, indiferent dacă vă placeţi sau nu“, a povestit tânăra.

Frumoasa blondină spune că experineţa în infenateria marină a Statelor Unite a ajutat-o în cariera de model: „Oamenii mă iau automat în serios şi ştiu că am o etică profesională.“

„Cât timp am fost în United States Marine Corps m-am simţit ca unul dintre băieţi. Am făcut tot posibilul să mă integrez pentru că nu am dorit să ies în evidenţă doar pentru că sunt femeie. Am vrut să ies în evidenţă ca un militar strălucit. Modellingul mi-a oferit şansa de a mă simţi feminină şi sexy“, a mai spus Shannon Ihrke.

„În lumea modei, trebuie să ieşi în faţă dacă vrei să ai succes, nimeni nu o va face pentru tine“, a mărturisit Shannon.

„Nu-mi vine să cred că omul care ţipa la mine pentru a-mi curăţa camera este pe coperta revistei Maxim“, a declarat unul dintre colegii tinerei, de-a dreptul surprins de schimbarea acesteia în carieră.

Cum se menţine în formă tânăra



Shannon a dezvăluit şi cum se menţine în formă: printr-un antrenament intens, cel puţin patru zile pe săptămână. Nu este adepta dietelor pentru că iubeşte prea mult mâncarea.

„Alimentele mele preferate sunt coastele de porc, banana foster, placintă de mătase franceză şi nu mă dau în lături de la un Big Mac sau doi. Gătesc foarte mult. Specialităţile mele includ biscuiţii şi sosuri, grătarul de pui, negresele şi ciupercile umplute“, a mai povestit tânăra.