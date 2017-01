Minciunile preferate de cele 12 semne zodiacale

În caz că nu ştiai, fecioara ocupă detaşat primul loc în topul femeilor care mint, fiind maestră în minciuni. La polul opus, nativa din vărsător este cea mai timidă când vine vorba de poveşti. „Nici nu te-am văzut!“, „Nu am primit e-mailul tău!“ sau „Chiar acum lucrez la proiectul de care vorbeşti“ sunt minciunile preferate de femeile născute sub semnul scorpionului. După ce afli ce minciuni spun femeile în funcţie de zodie, să ne spui dacă am avut dreptate şi în cazul tău!

Berbec

La tine nu se poate vorbi despre ceva patologic sau compulsiv, dar nici tu nu te poţi abţine. Minţi când te plictiseşte interlocutorul şi presari dialogul cu „bine“, „e de înţeles“, „perfect de acord“, „sigur“. Acestea te ajută când vrei să pari că eşti un bun ascultător.

Taur

Despre cele născute în această zodie se spune că mint cu zâmbetul pe buze. Au o faţă serioasă şi continuă să inventeze, chiar dacă sunt conştiente că ceea ce spun e complet ridicol. De obicei, mint când vor ceva sau când au un interes. Fii circumspectă când auzi o nativă în taur că-ţi spune „Nu te îngrijora, o să fie totul bine!“, „Ajung în cinci minute“ sau „Mulţumesc pentru cadou, îmi place mult“.

