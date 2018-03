Ce spun activistele Ioana Stăniloiu şi Oana Băluţă şi sociologul Mircea Kivu despre mitul „femeii distruse de emancipare“: manipulare sau idealizare

Ziua Internaţională a Femeii, celebrată pe 8 martie, a prilejuit şi diferite proteste feministe. În acest context, Magda Vasiliu şi-a exprimat punctul de vedere pe Facebook, cu riscul, spune ea, de a fi criticată având în vedere că nu este de acord cu modul în care unele persoane au înţeles conceptul de „emancipare a femeii“.

„Ştiu că voi fi mâncată de vie de feministe, dar nu mă pot abţine. 8 martie a fost prilejul perfect pentru tot felul de proteste. Femeile se plâng că sunt mai prost plătite decât bărbaţii, că nu au acces la aceleaşi joburi, că sunt, pe scurt, discriminate.Tot de 8 martie, zeci de persoane evocau cu nostalgie şi regret scene din copilărie în care mama părea sau poate chiar era centrul universului. Aşa zisa emancipare a femeii a distrus practic femeia“, şi-a început Magda Vasiliu textul.

În continuare, prezentatoarea a enumerat diferenţele dintre generaţiile trecute de femei şi cele actuale, subliniind clar că femeile emancipate au scăpat din vedere unele aspecte.

„Bunicile, străbunicile noastre trăiau până la 80-90 de ani, erau casnice, creşteau copii, schimbau reţete, mergeau la teatru, la operă, pictau, găteau pentru mese memorabile cu prietenii, planificau vacanţe, se coafau constant, purtau ciorapi de mătase cu dungă, port-jartier şi pantofi cu toc. Aveau timp să culeagă levănţică şi să o pună în şifonier printre rufe, la fel cum aveau timp să întindă la uscat flori de tei. Citeau, scriau, nu erau aşa «emancipate» ca noi, care nu mai ieşim din blugi, nu mai purtăm tocuri, facem un duş în grabă, mâncăm de la fast food, ne întindem părul cu placa (altceva oricum n-am şti să facem), cu prietenii ne vedem rar şi atunci când ne vedem comandăm mâncare. Suntem veşnic alergate, obosite, sătule de tot şi de toate. Şi asta pentru că am fost proaste. Când am vrut cariere, joburi, etc, trebuia să ne asigurăm că bărbaţii pot şi vor să gătească, să spele, să calce, etc. Nu ne-am asigurat şi ne-am trezit cu toate pe cap. Dacă pe noi ne învăţau bunicile/mamele să gătim, pe copiii de azi părinţii îi duc la cursuri de gătit. Cine dracu’ mai are timp să-i înveţe? Străbunicile şi bunicile noastre aveau tihnă, liniştea mentală de a crea oameni, caractere. Noi, în grabă, mereu pe fugă, mereu în contratimp de vreo 30 de ani încoace, creăm doar indivizi. Aşa că nu ştiu cum o fi mai bine“, a concluzionat Magda Vasiliu.

Ioana Stăniloiu: Emanciparea femeii, incompletă fără emanciparea bărbatului

Contactată de ziarul „Adevărul“, activista Ioana Stăniloiu (foto) a comentat afirmaţiile prezentatoarei, afirmând că este de acord numai într-o singură privinţă: aceea că emanciparea femeilor nu poate fi completă fără emanciparea bărbatului. „Sunt de acord cu una dintre afirmaţiile Magdei. Deşi ea a presupus că feministele o vor mânca de vie, eu o voi îmbrăţişa şi o voi asigura de solidaritatea mea privind încercările grele prin care trece împreună cu familia. Consider că Magda a dat glas chiar unei probleme de pe agenda feministelor. Emanciparea femeilor nu poate fi completă fără emanciparea bărbatului, care să îl transforme într-un adult responsabil, capabil să împartă treburile casnice împreună cu partenera sa. Ea a sesizat corect faptul că e injust ca o femeie să lucreze ca menajeră şi bonă acasă în plus faţă de serviciul pe care îl are, iar bărbatul să aibă doar un job, lăsându-şi partenera în rolul de slujitoare în treburile casnice“, este de părere Stăniloiu.

Totodată, activista subliniază faptul că femeile au libertatea de a evita relaţiile cu bărbaţi care au o mentalitate patriarhală: „Ar trebui să ne asigurăm că partenerii noştri sunt adulţi responsabili. Iar dacă nu vor să spele, să gătească şi să calce, avem oricând libertatea de a evita relaţii cu bărbaţi care au o mentalitate conservatoare/patriarhală şi de a alege să ne angajăm în relaţii doar cu bărbaţi feminişti care se respectă pe ei înşişi şi înţeleg importanţa egalitaţii depline între ei şi partenerele lor.“

Idealizare şi ignorare

Ioana Stăniloiu evidenţiază însă şi faptul că emanciparea femeii este încă greşit înţeleasă de unele persoane. În plus, consider că prezentatoarea idealizează generaţiile trecute de femei, ignorând ororile suferite din lipsa egalităţii de gen.

„«Emanciparea femeii» este încă greşit înţeleasă. Dovada este fuga de termenul «feminism», cel care dă consistenţă întregului efort de înlăturare a nedreptăţilor şi discriminărilor la adresa femeilor. Magda pune într-o lumină ideală, utopică, generaţiile trecute de femei, ignorând ororile generate de lipsa egalitaţii de gen. Femeile au fost până de curând cetăţeni de mâna a doua, fără drept de vot, fără drept de implicare politică, fără drept de proprietate, fără acces la educaţie, adesea fără drept de alegere a partenerului de viaţă, expuse violenţei şi interdicţiilor care le răpeau multora viaţa. A ne întoarce spre un trecut idealizat făcând abstracţie că acele epoci au pus femeia în umbra istoriei, cu toate consecinţele dramatice, reprezintă în mod clar o eroare. Realităţile au fost cu totul altele“, a declarat activista.

Stăniloiu susţine însă că dezbaterea în jurul feminismului şi a ceea ce presupune cu adevărat este încă săracă în România şi consideră că este nevoie de mai multă informare pe marginea acestui subiect atât în şcoli, cât şi la nivelul societăţii. „Îmi doresc ca tot mai multe voci informate şi raţionale feministe să aibă acces la dezbaterea publică pentru a contracara neînţelegerile. Putem schimba o generatie prin exemplul propriu. Copiii care îşi vor vedea ambii parinţi contribuind la treburile casei nu vor mai avea aceasta problemă a inegalităţii de gen în familiile pe care le vor întemeia la rândul lor. Dacă perpetuăm vechiul model, nu putem spera la un progres, dacă îl susţinem pe cel nou, el va deveni o tradiţie bună“, susţine Ioana Stăniloiu.

