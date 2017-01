7 lecţii de viaţă de la bărbatul paralizat care îşi poate mişca doar faţa: „Frica este combustibil, ai grijă să o foloseşti pentru a merge mai departe“

Jon Morrow este un bărbat de 34 de ani care a trecut prin mai multe încercări în viaţă. A avut pneumonie de 16 ori, a suferit un grav accident de circulaţie care a avut drept consecinţă mai mult de 50 de oase rupte, a rămas paralizat, petrecându-şi foarte mulţi ani din viaţă în spitale şi cabinete medicale.

„Singurele părţi ale corpului meu pe care le pot mişca sunt ochii şi buzele. Trunchiul, mâinile şi picioare sunt aproape complet paralizate, mişcate doar ocazional de ticurile nervoase. Şi totuşi, am o viaţă uimitoare. Folosind o tehnologie de recunoaştere a vorbirii, am scris numeroase articole, citite de mai mult de 5 milioane de oameni. Am creat mai multe reviste online care m-au făcut milionar. Am trăit în San Diego, Miami, Austin, şi chiar în Mexic “, spune Jon. Bărbatul a postat pe blogul personal unstoppable.me 7 lecţii pe care le-a învăţat de-a lungul vieţii.

Mai târziu sau mai devreme, viaţa te va lovi direct în faţă! Fie că o va face cu putere sau cu milă, cu siguranţă se va întâmpla. Important este cum reacţionezi atunci când viaţa te încearcă. Cu cât vei avea mai multe experinţe de acest fel, cu atât te vei simţi mai puternic şi pregătit să faci faţă situaţiilor neaşteptate. „Dacă totuşi te simţi deprimat, incapabil să faceţi faţă dificultăţilor vieţii, nu înseamnă că eşti un om slab. E din cauză că nu eşti pregătit pentru a te confrunta cu o posibilă durere. Problema, în mod ironic, este că nu ai suferit destul“, spune Jon.

Pentru a putea înţelege mai bine fenomenul, bărbatul aminteşte de exerciţiul propus de Tim Ferriss. Acesta spune că pentru a trece de starea de jenă ar trebui să te culci în mijlocul unui loc public aglomerat, cum ar fi un supermarket sau o piaţă. Te vei simţi prost, dar experienţa te va face să resimţi mai puţin senzaţia de disconfort atunci când te vei afla într-o situaţie pe care până atunci o credeai jenantă.

Dacă nu poţi câştiga jocul, schimbă regulile

Cu un deceniu în urmă, Jon era dependent de asigurarea de sănătate oferită de Guvernul American. Costul serviciilor medicale de care beneficia se ridica la 120.000 de dolar pe an. Deşi era un ajutor fără de care nu ar fi reuşit să supravieţuiască, bărbatul era condiţionat să nu aibă un venit mai mare de 700 de dolari pe lună. Şi-a propus să schimbe regulile jocului. S-a angajat la o revistă online, i-a cerut şefului să nu-l remunereze, dar să-i promită că în momentul în care va avea nevoie de o favoarea, îl va ajuta. În următorii doi ani a lucrat între 40 şi 80 de ore pe săptămână, în cele din urmă decizându-se să se mute în Mexic, acolo unde costul îngrijirilor sale medicale ar fi scăzut la 18.000 de dolari pe an.

Şi-a deschis o firmă de consultanţă şi i-a cerut şefului său să-l ajute să-şi promoveze afacerea în rândul cititorilor revistei. Astfel a ajuns să-şi cumpere un apartament pe malul mării şi să aibă banii necesari pentru a-şi acoperi cheltuielile lunare.

Opţiunile disponibile în acest moment pot părea descurajatoare, dar poţi crea mereu altele noi. Nu e uşor, dar dacă eşti suficient de puternic, poţi aduce orice situatie în avantajul tău

Secretul supravieţuirii

Jon Morrow a ajuns în scaunul cu rotile, incapabil să-şi mişte corpul, după un accident produs de un tânăt care conducea cu 140 de kilometri pw oră. Mare parte din corp i-a fost strivit. Totuşi, a ales să nu se scufunde în sentimentul de ură şi să lupte pentru viaţa lui.

„Oamenii care nu pot accepta incorectitudinea vieţii înseamnă că s-au dat bătuţi. Ei devin atât de axaţi pe ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, modul în care ceilalţi oameni ar fi trebuit să se comportată, că devin incapabili să se adapteze realităţii“, spune Jon .

În cazul în care mi-aş fi permis să îl urăsc pe tânărul care a provocat accidental aş fi căzut în capcana furiei şi disperării, incapabil să merg mai departe. În schimb, m-am forţat să spun: «Bine, asta e viaţa mea acum. Ce urmează?» La urma urmei, nu mai puteam schimba nimic din ce s-a întâmplat. Singurul lucru asupra căruia aveam control era modul în care răspundeam acestei schimbări, iar eu am ales acceptarea totală şi completă“, a povestit bărbatul.

Arta autoapărării

„În box, fiecare începător învaţă importanţa autoapărării. În timpul atacului adversarul lasă garda jos şi îţi creează posibilitatea să îi aplici o lovitură. Trebuie doar să ştii că poţi să faci asta. Nici unul dintre copiii din şcoală nu dorea să fie prieten cu mine din cauza faptului că mă aflam într-un scaun cu rotile. Eu mi-am petrecut foarte mult timp cu tocilarii. M-au învaţă cum să scriu un cod şi să realizez propriul software de la vârsta de 12 ani. Apoi au venit ei singuri la mine“, a povestit Jon.



Găseşte-ţi curajul de a înfrunta orice situaţie



„Frica este combustibil, ai grijă să o foloseşti pentru a merge mai departe“ – Jon Morrow

De multe ori şi-a imaginat viaţa într-un azil, învins de situaţia în care se afla. Cu toate acestea niciodată nu s-a dat bătut, a luptat cu invaliditatea, a plecat în Mexic şi şi-a construit propria viaţă. I-a fost frică de ce l-ar putea aştepta acolo, situaţiile pe care le-ar putea înfrunta, dar nu s-a dat bătut. „Dacă eşti paralizat de frică, singura cale de a scăpa de aceasta este găsirea unui scenaru care să te sperie şi mai mult decât actualul. Imaginează-ţi ce s-ar întâmpla dacă nu ai acţiona, imaginează-ţi consecinţele într-un mod atât de real încât să-şi vină să îţi aduni energia pentru a face ceea ce te sperie“, spune Jon.

Îmbrăţisează nebunia

Oamenii din jurul tău îţi vor spune întotdeauna „să fii rezonabil“. Ar trebui să ai obiective rezonabile, aşteptări rezonabile, o atitudine rezonabilă. Dacă te afli într-o situaţie grea, uneori, singura cale de a ieşi din aceasta este o mişcare îndrăzneaţă care multora le va părea o nebunie. Recunosc că decizia de a lucra doi ani pentru o companie fără a cere un ban este o idee proastă de cele mai multe ori, dar atunci când altă alternativă nu funcţionează, se poate dovedi o mişcare inteligentă.

Niciodată nu renunţa!

Mai devreme sau mai târziu, cu toţii ajungem la un punct în viaţă în care încercările devin de nesuportat. Determinarea se transformă în disperare, încrederea în sine devine milă şi speranţa noastră pentru un viitor mai bun moare, înlocuită cu certitudinea sumbră că viaţa noastră este pe sfârşite. Dar nu este aşa. Pur şi simplu avem nevoie de cineva care să ne amintească faptul că învingerea adversităţii nu îi aparţine celui mai puternic, mai deştept sau fiinţei perfecte care poate depăşi orice în viaţă. Dimpotrivă, cele mai mari victorii sunt câştigate de cei mai slabi oameni, care încearcă să iasă din cele mai întunecate colţuri, devenind în cele din urmă eroii care reuşesc să îşi alunge temerile.

„Astăzi s-ar putea să te simţi prea oboist, deprimat sau trist, dar încă ai resursele necesare pentru a te ridica. Încă respiri, prietene! Asta e tot ce ai nevoie pentru a-ţi organiza revenirea“, concluzionează Jon Morrow.