13 lucruri la care trebuie să renunţi pentru a avea succes

Antreprenorul Zdravko Cvijetic, fondatorul site-ului Zero to Skill, susţine că deşi fiecare om are o definiţie proprie a succesului, există anumite lucruri la care oricine ar trebui să renunţe dacă îşi doreşte să îşi îndeplinească visurile măreţe.

De asemenea, acesta atrage atenţia că în timp ce la unele putem renunţa într-o clipă, la altele situaţia se complică şi poate dura o perioadă mult mai îndelungată.

Listă lui Cvijetic cu lucruri la care ar trebui să renunţaţi pentru a avea succes:

Stilul de viaţă nesănătos

„Ai grijă de corpul tău, este singurul loc în care trebuie să trăieşti“ – Jim Rohn

Orice ţi-ai dori să realizezi în viaţă, totul trebuie să înceapă cu un stil de viaţă echilibrat. În primul rând, trebuie să ai grijă de sănătatea ta şi pentru acest lucru trebuie să ţii cont de două lucruri esenţiale: o dietă sănătoasă şi activitate fizică.

Obiectivele pe termen scurt

„Trăieşti o singură dată, dar dacă o faci într-un mod corect, o singură dată este de ajuns“ – Mae West

Oamenii de succes îşi setează obiective pe termen lung şi sunt conştienţi că acestea sunt doar rezultatul unor obiceiuri pe care trebuie să le aplice în fiecare zi. Aceste obiceiuri sănătoase nu ar trebui să fie ceva ce faci, ci să facă parte din felul tău de a fi. „Este o diferenţă între «fac sport pentru a arăta bine în costum de baie» şi «fac sport pentru că îmi place şi mă face să mă simt bine»“, este de părere Zdravko Cvijetic.

Subestimarea

„Dacă te subestimezi nu o să salvezi lumea. Toţi suntem făcuţi să strălucim şi dacă noi permitem luminii din noi să strălucească vom oferi, în mod inconştient, şi celor din jurul nostru şansa de a face acelaşi lucru“ – Marianne Williamson

Dacă nu accepţi niciodată provocările, nu profiţi de marile oportunităţi şi nu permiţi visurilor tale să devină realitate, nu îţi vei folosi niciodată adevăratul potenţial, iar lumea nu va beneficia de ceea ce ai putea realiza. Dă glas ideilor tale, nu trebuie să îţi fie teamă să dai greş şi, cu siguranţă, nu trebuie să îţi fie frică să reuşeşti.

Scuze

„Nu sunt importante cărţile pe care le-ai primit, ci cum îţi joci mâna“ – Randy Pausch

Oamenii de succes ştiu că sunt responsabili pentru viaţa lor, indiferent de punctul de plecare, de slăbiciuni şi de eşecurile din trecut. Să realizezi că eşti singurul responsabil pentru ceea ce urmează să ţi se întâmple este deopotrivă înfricoşător şi interesant. Iar când faci acest lucru, devine singura modalitate prin care poţi atinge succesul, pentru că scuzele te limitează şi te împiedică să creşti atât pe plan profesional, cât şi din punct de vedere personal.

Ideile fixe

„Viitorul aparţine celor care învaţă mai multe lucruri şi le combină într-un mod creativ“ – Robert Greene

Oamenii cu idei fixe cred că inteligenţa sau talentul sunt pur şi simplu trăsături de neclintit şi că le pot asigura succesul fără a depune prea mult efort, însă se înşală.

Oamenii de succes investesc foarte mult timp pentru a-şi dezvolta o gândire cuprinzătoare, pentru a dobândi noi cunoştinţe, pentru a deprinde noi abilităţi şi pentru a fi capabili să perceapă lucrurile din mai multe perspective. Aminteşte-ţi că cine eşti azi nu trebuie să fii şi mâine.

Crezul că norocul apare din senin

„În fiecare zi, în orice mod, sunt din ce în ce mai bine“ – Emile Coue

Succesul dobândit peste noapte este un mit. Micile îmbunătăţiri zilnice vor atrage în timp rezultatele dorite. Trebuie să-ţi planifici viitorul, dar şi să te concentrezi pe ziua de mâine şi să te îmbunătăţeşti cu 1% în fiecare zi.

Perfecţionismul

Nimic nu va fi vreodată perfect, indiferent de cât de mult încercăm. De multe ori, teama de eşec şi chiar şi teama de succes ne împiedică să luăm atitudine şi să ne exprimăm ideile şi creativitatea. O mulţime de oportunităţi vor fi ratate dacă ne aşteptăm tot timpul ca lucrurile să fie perfecte.

Multi-tasking-ul

„Nu vei ajunge niciodată la destinaţia ta dacă te vei opri să arunci cu pietre în orice câine care latră“ – Winston S. Churchill

Oamenii de succes ştiu acest lucru şi de aceea îşi stabilesc un obiectiv şi nu se abat de la drumul spre a-l atinge, indiferent că este vorba de o idee de afacere, o discuţie sau un antrenament. Este crucial să fii pe deplin prezent şi dedicat unei singure sarcini.

Nevoia de a deţine controlul

„Unele lucruri depind de noi, iar altele nu“ – Epictetus

Diferenţierea dintre acestea două este extrem de importantă. Încearcă să te detaşezi de lucrurile pe care nu le poţi controla şi să te concentrezi pe cele asupra cărora deţii controlul. Trebuie să fii conştient că uneori singurul lucru pe care îl poţi controla este atitudinea ta faţă de o anumită situaţie.

Să accepţi lucruri care nu te ajută să-ţi atingi obiectivele

„Cel care realizează un lucru mărunt trebuie să sacrifice puţin; cel care realizează un lucru măreţ trebuie să sacrifice mult; cel care realizează un lucru incredibil trebuie să facă sacrificii uriaşe“ – James Allen

Pentru a-ţi cuceri obiectivele trebuie să poţi fi capabil să refuzi anumite sarcini, activităţi şi solicitări din partea prietenilor, familiei şi colegilor. Pe termen scurt, s-ar putea să vi se pară că sacrificaţi puţin din satisfacţia imediată, dar când obiectivele vă vor fi îndeplinite veţi simţi că a meritat efortul.

Oamenii toxici

„Eşti suma celor cinci oameni alături de care petreci cel mai mult timp“ – Jim Rohn

Oamenii în compania cărora îţi petreci foarte mult timp definesc persoana care devii în timp. Sunt persoane care sunt mai puţin împlinite în viaţa lor personală şi profesională şi sunt oameni care sunt mai realizaţi decât tine. Dacă alegi să petreci timp cu cei care sunt în urma ta, suma ta va scădea şi odată cu ea se va diminua şi succesul tău. Însă dacă petreci timp alături de oameni care sunt mai realizaţi decât tine, oricât de solicitant ar fi, vei atrage succesul. Priveşte în jurul tău şi dă-ţi seama dacă trebuie să mai faci schimbări.

Nevoia de a fi plăcut

„Singura modalitate prin care poţi evita să enervezi oamenii este să nu faci nimic notabil“ – Oliver Emberton

Gândeşte-te la tine ca la o nişă de piaţă. Vor exista o mulţime de oameni cărora să le placă această nişă şi vor exista indivizi cărora nu şi orice ai face nu vei fi capabil să-i faci să te placă. Ce pierd însă din vedere mulţi oameni este că acest lucru este absolut firesc şi nu trebuie să te justifici. Singurul lucru pe care îl poţi face e să rămâi autentic, să te îmbunătăţeşti pe zi ce trece şi să înţelegi că numărul tot mai mare al celor care nu te plac nu înseamnă altceva decât că faci lucruri importante.

Dependenţa de social media şi televizor

„Problema este că avem impresia că avem suficient timp“ – Jack Kornfield

Petrecerea timpului pe internet şi în faţa televizorului este boala societăţii de astăzi. Aceste două preocupări nu ar trebui să fie o evadare din viaţa ta. Cu excepţia cazului în care obiectivele tale depind de aceste două activităţi, ar trebui să minimizaţi dependenţa şi să direcţionaţi acel timp către lucruri care vă îmbogăţesc viaţa.