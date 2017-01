12 lucruri pe care le faci greşit de când te trezeşti: de ce nu e bine să îţi opreşti alarma, să bei cafea înainte de ora 9 sau să petreci mult timp pe reţelele sociale

La o analiză atentă şi tu poţi să îţi dai seama că faci foarte multe greşeli, de la prima oră a dimineţii, care îţi pot compromite productivitatea şi fericirea. Gândeşte-te doar în ce clipă îţi bei cafeaua sau de ce nu eşti atent la ce faci cu adevărat când asculţi muzică. Odată ce o să citeşti ce faci greşit de când te trezeşti e posibil să îţi schimbi rutina. Nu vorbim despre schimbări majore de viaţă, ci doar de ajustări cu efecte benefice asupra stării tale. Iată o listă pentru un nou tu în 2017, potrivit „The Independent“.

1. Opreşti alarma

Nimic nu se compară cu câteva minute în plus în pat. Dar, după cum arată experţii, oprirea repetată a alarmei nu este o idee bună. În parte pentru că odată ce adormi la loc intri într-un nou ciclu de somn pe care sigur nu îl duci la capăt. De aceea te trezeşti ameţi şi nu proaspăt odihnit. Soluţia? Află câte ore de somn sunt necesare pentru tine şi încearcă să le atingi.

2. Verifici mesajele imediat după ce te-ai trezit

Majoritatea oamenilor dorm cu telefonul sub pernă. Cu un simplu gest pot să aibă dispozitivul în mână şi să verifice de la prima oră mesajele primite. E greşit! „Cererile, mesajele şi problemele sunt fără sfârşit“, spune Julie Morgenstern, autoarea cărţii „Never Check Email in the Morning“. „Foarte puţine lucruri nu pot să aştepte o oră până la rezolvare“, arată ea.

3. Băutul cafelei

Dacă eşti de părere că nu poţi funcţiona până când nu bei o cană cu cafea, atunci ar trebui să te mai gândeşti o dată. În mod normal, corpul tău produce natural cantităţi mai mari de cortisol, hormon care reglează energia, între orele 8:00 şi 9:00 dimineaţa. Cea mai bună perioadă să bei cafea este după ora 9:30. Consumul de cafea înainte de această oră determină organismul să producă acel hormon în cantităţi mai mici.

4. Sari peste micul dejun

Dieteticianul Lisa DeFazio arată că dacă treci peste prima masă a zilei metobolismul tău are de suferit, nivelul zahărului din sânge scade şi nu vei mai putea fi productiv. Te vei simţi iritat şi nu te vei putea concentra. DeFazio recomandă fulgii de ovăz şi smoothies.

5. Ajungi târziu la muncă

Un studiu citat de „Huffington Post“ arată că şefii tind să îi catalogheze pe subalternii care întârzie ca fiind mai puţin conştiincioşi şi să le vadă standardele joase de muncă, chiar dacă aceştia pleacă mai târziu de la birou. Aşa că încearcă să ajungi al timp.

6.Sarcinile uşoare înainte de toate

Studiile sunt contradictorii în ceea ce priveşte un aspect: concentrarea şi puterea de muncă scad pe măsură ce trece ziua? Ideal ar fi să îţi rezolvi sarcinile cele mai grele la începutul zilei de muncă, pentru că nu poţi mereu să îţi chemi puterea mintală la nevoie. Mulţi oameni numesc această tactică „a mânca o broască“. „Mănâncă o broască vie de dimineaţă şi nimic altceva rău nu ţi se va mai întâmpla pe timpul zilei“, scria Mark Twain.

7. Mâncatul la birou

Cercetările arată că dacă îţi iei timp pentru a prepara şi mânca alimente alături de colegii tăi vei avea legături mai puternice cu ei, iar performanţa poate fi ridicată. Apoi, orice tip de pauză poate să fie reconfortantă şi productivitatea poate să fie stimulată.

8. A asculta muzică în timp ce lucrezi

Chiar dacă pare că eşti mai concentrat când asculţi muzică, lucrurile nu stau deloc aşa. Neurocercetătorul Daniel Levitin a arătat că activităţile intelectuale, cum ar fi cititul şi scrisul, au de suferit atunci când asculţi muzică. Excepţia se regăseşte când faci activităţi monotone şi repetitive, ca atunci când conduci, dar asculţi muzică. Levitin spune că e bine să asculţi muzică cu 10 sau 15 minute înainte de a-ţi începe munca, fapt care te poate pune într-o stare de relaxare şi de productivitate.

9. Nu faci exerciţii

Ştim cu toţii scenariul: ai avut o zi groaznică la muncă şi tot ce vrei este să te schimbi în pijamale şi să te uiţi la seriale. Dar dacă ai putea să faci câteva exerciţii înainte de culcare corpul tău ţi-ar mulţumi. Există o grămadă de avantaje date de activitatea fizică, iar anxietatea, depresia şi riscul infarctului scad. De asemenea, poţi să pierzi în greutate dacă îţi doreşti. Setează ore pentru exerciţii în calendarul tău şi respectă-le! Odată ce te apuci de ele vei fi motivat să continui şi vei simţi şi efectele.

10. Cina târzie

A mânca la ore târzii poate afecta calitatea somnului şi abilitatea de a menţine un stil de viaţă sănătos. Idea e să mănânci cu trei ore înainte de a dormi. Dacă ţi-e foame târziu în noapte ar fi bine să mănânci mai multe calorii în timpul zilei.

11. Orele petrecute pe social media

A verifica feed-ul de pe Facebook sau Instagram poate părea relaxant după o zi de muncă. Dar nu este. Utilizarea pasivă a Facebook-ului, adică urmărirea activităţii altor utilizatori fără ca tu să postezi ceva, te poate face irascibil. Pentru că devii invidios pe pozele, vacanţele şi idealurile altora.

12. Verificarea mesajelor înainte de culcare

Social media poate să aibă efecte asupra calităţii somnului, la fel se întâmplă şi în caz verificării mesajelor şi email-urilor. Lumina albastră emisă de dispozitive poate să interfereze cu calitatea somnului, mai exact cu producţia hormonului de somn, drept urmare adormi mai târziu şi mai greu. Dacă nu poţi să scapi de acest obicei, atunci încearcă să mergi la sală, să discuţi cu un prieten sau să citeşti o carte.