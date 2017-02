Haute Couture primăvară-vară 2017: ţesături metalizate, pasteluri şi pene

Strălucire, delicateţe, prospeţime, inovaţie ar fi numai câteva dintre modurile în care ar putea fi descrise colecţiile etalate în capitala Franţei, între 22 şi 26 ianuarie, în cadrul Săptămânii Modei Haute Couture. Umerii supradimensionaţi sau căptuşiţi, în stilul anilor ’80, perioadă de referinţă în moda anului 2017, s-au remarcat în prezentarea Jean Paul Gaultier, la fel şi imprimeurile florale, dar şi jachetele voluminoase în partea superioară a corpului, pentru ca spre talie să se îngusteze vertiginos.

Pentru că este o colecţie dedicată sezonului cald, explozia de culori puternice nu a lipsit, fie că a fost vorba despre mixul dintre o bluză albastru intens, fără un umăr, şi pataloni roşii inspiraţi de modelul capri. La fel de vibrante au fost şi nuanţele machiajului ochilor, de la albastru-violent până la roşu aprins sau portocaliu. La capitolul accesorii, pălăriile au devenit un must-have al sezonului, iar părul împletit, eventual ornat cu elemente florale, nu face decât să întărească ideea că marii designeri au dorit să ne ofere un festin vizual aparte. Dincolo de culorile intense, Gaultier a reuşit să transforme şi pielea neagră în ţinute care vorbesc despre primăvară, graţie perforaţiilor asemănătoare cu florile.

FOTO Getty Images





Mitologie greacă în viziune italiană

Directorul de creaţie al casei de modă Valentino, Pierpaolo Piccioli, a ales mitologia greacă ca punct de plecare pentru colecţia sa, respectiv arhitectura elenă cu liniile sale clare. Modelele au fost transformate în zeiţe învăluite în rochii lungi, drepte, fluide, în culori pastelate sau cu totul albe, care au lăsat impresia că plutesc pe podiumul de prezentare. Nu au lipsit rochiile cu inserţii de fire metalizate, ţinând cont de faptul că moda acestui an include aproape în mod obligatoriu strălucirea odinioară rezervată ţinutelor de seară.

FOTO Getty Images

Alte detalii care s-au regăsit la majoritatea designerilor sunt imprimeurile florale sau broderiile delicate, dar şi aplicaţiile de pietre colorate. Această bogăţie a elementelor decorative a putut fi admirată, ca de obicei, în colecţia semnată Elie Saab. Rafinate, elegante şi perfect croite, „creaţiile lui Saab se încadrează în experienţa tipică de haute couture“, după cum a punctat editorul de modă Mark Holgate pentru revista „Vogue“. Alura regală a ţinutelor a fost asigurată de această dată şi de includerea capelor în ansamblul vestimentar, multe dintre ele purtate împreună cu pantaloni, plasate astfel încât să pună în valoare diferite părţi ale corpului, la fel cum decorul unei piese de teatru ajută spectatorii să intre mai bine în povestea concepută de autor.

Ca de obicei, rochiile create de Elie Saab au depăşit orice limită a folosirii materialelor şi detaliilor strălucitoare, rezultatul fiind similar cu defilarea celebrităţilor pe covorul roşu al galei Oscar. Ţinutele realizate din suprapuneri diafane de voal care au lăsat adesea să se ghicească sânii sau picioarele, aplicaţiile de pietre colorate şi broderiile realizate cu fire argintii au conturat un show impresionant.

FOTO Getty Images

Risipă de elemente preţioase

Dacă în colecţia Elie Saab s-au regăsit penele, în defilarea casei Chanel penele şi puful au fost prezente din plin, la fel şi argintiul. Decorul a fost realizat din zeci de oglinzi dispuse astfel încât să pună în valoare creaţiile, nu să distragă atenţia de la acestea. „Mi-am dorit să vin cu o colecţie impecabilă, curate. Am vrut ca modelele să arate ca şi cum ar fi fost schiţe de modă umblătoare“, şi-a dezvăluit intenţia creatoare designerul Karl Lagerfeld, citat de revista „Vogue“.

FOTO Getty Images

Nu a lipsit clasicul costum Chanel, de data aceasta realizat din materiale în nuanţe pastelate, de la mentă, piersică, culoarea lavandei sau roz. Rochiile elegante, lungi până la glezne, croite din materiale de un argintiu orbitor, au fost decorate cu pene şi fulgi de marabou şi de struţ, ori în zona gulerului şi mânecilor, ori la bază. Atât rochiile, cât şi taioarele au avut talia subliniată de centuri, un alt detaliu aparte fiind cizmele mulate, lungi, unele batute cu pietre strălucitoare, care se termină la întâlnirea cu linia rochiei sau a fustei.

FOTO Getty Images

Poveşti care devin realitate

Creaţiile haute couture au darul de a le face pe femei să viseze, iar casa de modă Dior, cu Maria Grazia Chiuri în ipostaza de director de creaţie, a pus accentul pe acest lucru plasând prezentarea într-o grădină amenajată în apropierea Muzeului Rodin din Paris. Nu vreau ca moda haute couture să-şi piardă ideea de visare, dar îmi doresc în acelaşi timp ca acest tip de creaţii să devină purtabile“, şi-a exprimat Chiuri intenţia.

Labirintul verde prin care au defilat modelele a fost o reprezentare metaforică a vieţii şi a carierei Mariei Grazia Chiuri, iar clasicul stil Dior a preluat mult din atenţia la detalii şi din croiala impecabilă care definesc moda italiană, după cei 17 ani în care Chiuri a lucrat pentru Valentino.

FOTO Getty Images

Creaţiile haute-couture au nevoie de evenimentele potrivite pentru a fi purtate, iar astăzi aceste evenimente ar trebui create, dacă ele nu mai există, este de părere Chiuri. Aceasta a răsfoit arhivele brandului Dior şi a preluat în colecţia sa tematica balurilor care se organizau anual în anii ’50, ocazii care însemnau la acel moment faptul că atelierele de modă lucrau continuu pentru a face faţă comenzilor primite.

Creaţiile lui Churi au adus aminte de prinţesele din poveştile clasice, dar privite ca şi cum ar fi fost înveşmântate în creaţii haute couture. Pelerine, cape, rochii cu elemente florale, creaţii „all black“ cu fustă pantalon, presărate printre cele în culori intense, un adevărat bal mascat unde se poate spune că fantezia s-a întâlnit cu spiritul comercial, în opinia editorului de modă Sarah Mower de la „Vogue“.

Tehnici moderne şi efecte optice

O colecţie de poveste a prezentat şi Iris van Herpen, dar de această data a fost vorba despre un basm modern, în care creaţiile au fost obţinute cu ajutorul noilor tehnologii de imprimare 3D. Intitulată „Printre rânduri“, prezentarea s-a bazat pe manipularea materialului şi realizarea unor imprimeuri optice care au avut liniile ca laitmotiv. Unele dintre cele 16 creaţii au fost realizate din poliuretan transparent pictat de mână prin tehnica de injecţie în mase plastice.

Piesele vestimentare au fost definite de volume arhitecturale, evidenţiate de mixul de alb şi negru, în timp ce rochiile lungi, intersectate de sute de linii, sunt puse cu adevărat în valoare abia după ce sunt îmbrăcate şi pare că îşi schimbă forma la fiecare unduire a trupului . Designerul olandez a reuşit să prezinte această colecţie modernă împreună cu un vechi colaborator, arhitectul Philip Beesley.

FOTO Getty Images

Portocaliul, noul negru?

Nu în ultimul rând, colecţia prezentată de Armani Privé a propus ideea „the orange is the new black“, (n.r.- portocaliul este noul negru) astfel încât majoritatea pieselor prezentate au etalat diverse tonuri sau combinaţii de portocaliu. Chiar dacă este o nuanţă destul de dificil de purtat, creaţiile au fost astfel gândite încât să pară tipul de alegeri vestimentare pe care le-ar putea face orice femeie care îşi doreşte să iasă în evidenţă, dar nu prin simplul fapt că poartă o culoare atât de puternică. Abundenţa de portocaliu a mai fost temperată prin alăturarea de detalii de culoare neagră sau a celor metalice, ştiut fiind că mixul dintre orange şi gri sau argintiu reprezintă una dintre cele mai reuşite combinaţii coloristice.