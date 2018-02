FOTO Un designer român a lansat o colecţie de modă dedicată Centenarului

Colecţia de toamnă/iarnă 2018 pentru bărbaţi a designerului român are drept laitmotiv anul Centenarului României. Modelele care prezintă hainele sunt fotografiate într-un cadru „tipic” românesc, ar spune unii, al unei case ţărăneşti cu podea de lemn şi pereţii crăpaţi, în spate fiind afişat steagul României, un tablou cu Mihai Viteazu şi o icoană cu Sfântul Andrei. Şi hainele sunt realizate în acelaşi stil, unele având imprimeuri cu români de marcă, precum Ion Luca Caragiale sau Constantin Brâncuşi.

„În primul rând trebuie să celebrăm România şi fiecare om trebuie să pună părticica lui de muncă şi în favoarea ţării. Şi am început cu o colecţie. Am pus şi steagul României. Şi Sfânta Cruce şi Sfântul Apostol Andrei. Am pus ceea ce am considerat că ar reprezenta la unirea acestei ţări. În primul rând, Sfântul Apostol Andrei, care este primul care a încreştinat România. După care era un tablou cu Mihai Viteazul, este cel care a făcut primul unirea şi steagul de la 1918, steagul regal”, spune Florin Dobre, într-un interviu dat Trinitas TV.

El promovează patriotismul şi valorile creştine, dar şi masculinitatea bărbatului. „Din păcate moda masculină a luat-o puţin razna. Bărbatul îşi pierde foarte mult din masculinitate şi, în afară din masculinitate, îşi pierde din demnitate. Mie mi se pare că este batjocorit. Este deceniul în care bărbatul pierde cel mai mult teren, să spunem”, susţine el.

„Colecţia «#REZIST (în) România 100» se doreşte un îndemn la unitatea românilor în anul centenar, a românului înfipt în pământul şi tradiţia strămoşească milenară de la dobândirea luminii sfinte adusă de Sf. Apostol Andrei, care se regăseşte în decorul colecţiei alături de Mihai Viteazul, primul unificator al pamânturilor tuturor românilor! Este un îndemn la adevăr, bunătate şi frumos, la puritatea, inocenţă prin bun simţ deoarece, odată pierdute nu se mai pot întoarce”, este mesajul lui Florin Dobre.