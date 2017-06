Cannes 2017. „Testul“ covorului roşu

Dincolo de zâmbetele încrezătoare ale starurilor care păşesc pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Cannes stau luni de muncă în care stilişti şi asistenţi personali trudesc pentru ca fiecare ţinută etalată pe Croazetă să surprindă şi să încânte privitorii.

Cu nu mai puţin de patru proiecte cinematografice promovate la această ediţie a festivalului, deci cu un program extrem de încărcat, actriţa Nicole Kidman, în vârstă de 49 de ani, a ales outfituri care, în combinaţie cu coafura şi machiajul, au întinerit-o cu zece ani. Stilistul vedetei, Julia von Boehm, a oferit în revista „Vanity Fair“ detalii despre ce înseamnă să alcătuieşti garderoba unui star de talia lui Nicole Kidman pentru un eveniment de anvergura Festivalului de Film de la Cannes. Aceasta a demarat operaţiunea „Kidman la Cannes“ cu două luni înainte de momentul „zero“, timp în care a ales împreună cu actriţa rochiile, pantofii şi bijuteriile pentru fiecare ocazie în parte. Au urmat zeci de călătorii în colţuri diferite ale lumii pentru a aduce fiecare piesă la Hôtel du Cap-Eden-Roc, unde Kidman a fost cazată pe perioada festivalului.

Logistica presupusă de un astfel de eveniment cere precizie militară, după cum a explicat Julia von Boehm: „Pentru că sunt atât de multe evenimente la care participă, fiecare rochie trebuie să fie mai reuşită decât cealaltă. Nu-ţi poţi permite să ai apariţii bune şi apoi mai puţin bune. Fiecare alegere vestimentară trebuie să se păstreze la acelaşi nivel, în ceea ce priveşte spectacolul oferit“, a subliniat aceasta.

Rochia de rezervă

Stilista a pus la punct un dosar cu fiecare ţinută, fotografiată în timp ce Kidman mergea la probe, alături de pantofii şi de bijuteriile asortate. Fiecare outfit are şi o „rezervă“, în cazul în care actriţa realizează în ziua evenimentului că nu se simte bine în prima rochie. Bineînţeles, acelaşi lucru este valabil şi pentru pantofi, pentru că orie femeie ştie cât de greu este să petreci ore în şir pe tocuri de 10 sau 15 centimetri. Deşi Kidman are o siluetă care îi permite să îmbrace cam orice, preferate sunt rochiile care îi pun în evidenţă talia foarte îngustă, dar şi zona pieptului. Stilista are la rândul ei o asistentă care ţine în permanenţă legătura cu asistenta personală a actriţei, astfel încât să nu se facă vreo confuzie între evenimente şi ţinutele pentru fiecare ocazie în parte.

La premiera filmului „The Killing of a Sacred Deer“, Kidman a purtat una dintre cele mai frumoase ţinute de pe covorul roşu, un corset tip bustieră şi o fustă-tutu Calvin Klein by Appointment realizată manual în 150 de ore, din 165 de metri de tul din mătase. Ţinuta este o creaţie a cunoscutului designer Raf Simons, care a folosit o tehnică specială de stratificare a tulului pentru a-i conferi volum fustei. Pretenţioasă a fost şi rochia Dior realizată în nu mai puţin de 1.000 de ore, după cum au dezvăluit reprezentanţii casei de modă franceze, ţinând cont că a fost brodată manual astfel încât rezultatul să ducă cu gândul la o grădină franceză idilică, presărată cu verde şi albastru intens.

Printre designerii care i-au asigurat actriţei garderoba pentru Cannes se numără şi Michael Kors, cu o piesă vestimentară argintie, lungă, cu mâneci scurte şi franjuri. Argintie a fost şi rochia Rodarte cu volane aleasă de actriţă pentru premiera filmului „How to Talk to Girls at Parties“, la care a purtat pantofi Christian Louboutin, plic Jimmy Choo, bijuterii Harry Winston şi un ceas Omega.

Impresionantă a fost, de asemenea, ţinuta de Cenuşăreasă în care a strălucit frumoasa actriţa de origine indiană Aishwarya Rai. Rochia amplă din brocart, creaţie a designerului Michael Cinco, a făcut senzaţie pe covorul roşu de la Cannes. Şi actriţa franceză Marion Cotillard a fost încântătoare într-o rochie cu 100.000 de paiete cusute manual, cu trenă lungă de 2,65 de metri, a creatorului de modă Michael Halpern, un bun prieten al acesteia.

Delicata actriţă Elle Fanning a fost o adevărată prinţesă îmbrăcată în rochii Dior Haute Couture, Alexander McQueen, Gucci, Prada şi Vivienne Westwood Couture. Fie cu broderii florale, fie cu unicorni sau cu pene de marabou, fiecare ţinută i-a subliniat trăsăturile fine.

Bijuterii cu „greutate“

Dincolo de rochii, bijuteriile sunt un alt punct de interes pe covorul roşu. Cântăreaţa Rihanna a reuşit să atragă atenţia anul acesta nu numai cu rochia albă, creaţie Dior, ci şi datorită unui set cu colier şi cercei din pietre preţioase (279.32 de carate), care face parte din colecţia realizată chiar de interpretă în colaborare cu brandul Chopard.

Modelul Bella Hadid a ieşit în evidenţă şi datorită pandantivului cu safir şi diamante de la Bulgari, la fel şi actriţa Monica Bellucci, gazda ceremoniilor de deschidere şi închidere a festivalului, care a purtat un colier cu safir şi diamante de la Cartier.

Rumoare a iscat modelul şi actriţa Emily Ratajkowski, care înainte de păşi pe covorul roşu a postat pe contul de Instagram o fotografie din camera sa de hotel, fiind pozată în sânii goi, abia acoperiţi cu mâinile, pentru a pune în valoare colierul cu un smarald imens, rubine şi diamante, de la Bulgari. Bulgari a asigurat bijuteriile şi pentru ţinuta fostului topmodel Naomi Campbell, în timp ce manechinele Adriana Lima şi Kendall Jenner, dar şi actriţa Charlize Theron au mizat pe Chopard.

Fiecare rochie trebuie să fie mai reuşită decât cealaltă. Nu-ţi poţi permite să ai apariţii bune şi apoi mai puţin bune. Fiecare alegere vestimentară trebuie să se păstreze la acelaşi nivel, în ceea ce priveşte spectacolul oferit - Julia von Boehm, stilistul actiţei Nicole Kidman

Coşmar vestimentar: vip-uri îmbrăcate la fel

Dincolo de verdictele de bine şi de prost îmbrăcată, covorul roşu poate să rezerve şi alte surprize care să strice toată bună dispoziţia participării la un astfel de festival. Drept dovadă, şi la ediţia de anul acesta s-a întâmplat ca în aceeaşi zi, două vedete să apară la Cannes în rochii similare.

Este vorba despre modelul francez Thylane Blondeau şi de actriţa de origine rusă Svetlana Ustinova. Ambele au venit îmbrăcate în rochii Dior identice, singura diferenţă fiind că Blondeau nu a purtat în talie un cordon regăsit la Ustinova. Editorii de modă ai revistei „Vogue“ s-au întrebat pe bună dreptate cum de s-a întâmplat aşa ceva la un astfel de eveniment, unde cele două vedete cu siguranţă au primit rochiile chiar de la casa de modă amintită. Cel mai probabil, reprezentanţii Dior au omis să le spună celor două „victime“ că au ales aceleaşi rochii, chiar dacă asta le-ar fi scutit de un moment public jenant.