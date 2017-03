Sexul şi căsătoria după apariţia copiilor: cum reuşeşti să păstrezi aprinsă flacăra pasiunii

„Este uşor să trăieşti în negare, dar sexul plictisitor nu se va îmbunătăţi de unul singur, nici chiar 21 de ani mai târziu, când copii părăsesc căminul“, spune Valerie Davis Raskin, autoare a cărţii „Great Sex for Moms“, arată Parents.com

Sexul este pur şi simplu foarte important pentru sănătatea relaţiei tale, spune specialistul Barry McCarthy, co-autor al cărţii „Rekindling Desire: A Step-By-Step Program to Help Low-Sex and No-Sex Marriages“. Asta pentru că sexul are şi alte roluri vitale în afară de plăcerea fizică. Este ceea ce diferenţiază mariajul tău de alte relaţii apropiate, a explicat Dr. McCarthy. Adânceşte nivelul de intimitate şi este un joc de adulţi – ocazia rară în care laşi garda jos.

Dacă tu şi soţul/soţia ta vă înţelegi foarte bine ca parteneri şi ca părinţi, puteţi şi trebuie să vă sincronizaţi, totodată, şi ca îndrăgostiţi. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să acordaţi mai multă atenţie acelei părţi a relaţiei voastre. Iată patru paşi pentru refacerea vieţii amoroase care vă vor ajuta să recăpătaţi plăcerea, pasiunea şi să vă distraţi împreună.

1. Schimbaţi-vă gândirea

Mulţi dintre noi au impresia că sexul este ceva care ar trebui să vină natural. Este o greşeală majoră, spune Diane Sollee, director la Smart Marriages, un site şi program de consiliere. De fapt, Solle spune că „sexul nu este de la sine pasional, este responsabilitatea ta să-l faci să fie astfel“. Nu te poţi absolvi de responsabilitatea vieţii tale sexuale şi să aştepţi de la partener să te excite aşa cum ţi-ai dori şi când ţi-ai dori. Şi nu cumva să te gândeşti că sexul plictisitor înseamnă că ai ales persoana nepotrivită. Asta înseamna mai degrabă că partenerul încă nu-ţi cunoaşte dorinţele. Aşa că ce ţi-ai plăcea de la partenerul tău să facă diferit? Poţi să ai o întreagă listă de dorinţe sau poate fi dificil să-ţi dai seama exact ce-ţi doreşti de la viaţa ta sexuală. Dacă te afli în a doua situaţie, gândeşte-te la cea mai bună experienţă pe care aţi avut-o împreună. Ce a făcut-o atât de uimitoare? Ce anume din acea experienţă poate servi drept inspiraţie pentru a energiza viaţa voastră sexuală de acum? Ia-ţi notiţe dacă te ajută să-ţi lipezeşti mintea.

2. Discutaţi despre asta

Chiar şi cuplurilor care pot vorbi cu uşurinţă despre orice altceva le poate fi greu să discute despre sex. Trebuie să ştii că odată ce ai adus subiectul în discuţie, probabil că soţul/soţia nu va fi surprins(ă), ba chiar s-ar putea simţi uşurat(ă). Dacă tu nu eşti mulţumit(ă) de sex, sunt şanse mari ca nici celălalt să nu fie. Alege-ţi momentul şi locul potrivit pentru a purta această discuţie. Nu deschideţi subiectul chiar după ce aţi făcut dragoste, când încă vă aflaţi în pat, spune Dr. McCarth. Momentele voastre intime nu sunt o competiţie olimpică în care să va daţi note după fiecare performanţă. Aşteptaţi pentru un moment relaxant (la cafea, când staţi la terasă, când copiii sunt în pat sau când sunteţi numai voi doi în maşină).

Specialistul ne mai sfătuieşte că cea mai bună cale este să începi cu o laudă, dezvăluind fiecare câteva lucruri pe care le admiră unul la altul atât din punct de vedere sexual, cât şi în alte privinţe. Apoi spuneţi-vă reciproc ce v-aţi dori unul de la celălalt pentru a spori atracţia sexuală dintre voi. Doar mintiţi-vă că dorinţa voastră de schimbare trebuie să vină ca o rugăminte, nu ca o comandă, pentru că îţi doreşti ca partenerul tău să primească această informaţie ca pe o afirmaţie, nu o critică.

Dacă tot vă este greu să deschideţi subiectul, puteţi apela şi la simţul umorului: „Mi se pare mie sau şi ţie îţi este greu să alegi între sex şi reluarea «Seinfeld»?“. Câteva râsete pot seta atmosfera pentru un schimb relaxat de idei şi intimităţi.

3. Exersaţi, exersaţi

Cea mai bună cale să aveţi parte de sex mai bun este să faceţi mai mult sex, spune Helen Fisher, autorul cărţii „Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love“. Cu cât faci mai mult sex, cu atât creşte dorinţa. În plus, cu cât faceţi mai des dragoste, cu atât presiunea ca momentul să fie perfect este mai mică pentru că veţi avea nenumărate ocazii să experimentaţi şi să vă daţi seama ce funcţionează pentru voi. Sigur că găsirea timpului pentru sex este o provocare pentru părinţii de copii mici, dar gândiţi-vă puţin la asta: dacă unul dintre voi ar avea o aventură, v-aţi găsi timp pentru partener. Dacă nu vă puteţi permite o bonă, treziţi-vă devreme sau culcaţi-vă mai târziu. Şi amintiţi-vă că nu aveţi nevoie de ore nesfârşite de timp liber pentru un sex fenomenal. Rupeţi-vă chiar şi câteva minute pe alocuri, sugerează Sollee: „Închideţi-vă în baie sau ascundeţi-vă în debara câteva minute“. Chiar dacă doar vă sărutaţi şi vă îmbrăţişaţi, puteţi cel puţin reaprinde pasiunea.

4. Trăiţi sexy

Ceea ce faceţi în afara dormitorului are un mare impact asupra a ceea ce se întâmplă în sub cearşeafuri, aşa că lucraţi la apropierile pe care le aveţi pe parcursul zilei. „O căsnicie are nevoie de o varietate de «poduri» spre dorinţa sexual, dintre care nu toate trebuie să ducă de fiecare la sex“, explică Dr. McCarthy.

Ţineţi-vă de mâini la mall, sărută-l(o) în faţa vecinilor, atinge-l(o) în timp ce spală vasele, desemnaţi o canapea ca cea dedicată sexului, etc. Încercaţi şi să vă schimbaţi rutina zilnică pentru că asta poate păcăli creierul în eliberarea mai multor substanţe (dopanima, testosterone) care sunt asociate cu dorinţa sexual şi dragostea. Nu strică să te schimbi şi tu puţin: fă-ţi un tatuaj temporal într-o zonă pe care să o descopere accidental, laudă-l(o) în faţa prietenilor, surprinde-l(o) cu nişte bilete la un meci de fotbal sau la un concert. Fă tot ceea ce poţi să-l(o) intrigi şi să-l(o) faci să se întrebe cine este femeia(bărbatul) acesta(aceasta) şi cum poate să o bage în patul lui(ei).