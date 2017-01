6 moduri dovedite ştiinţific pentru a trece peste o despărţire

A trece peste o despărţire poate să fie o adevărată provocare. Indiferent dacă tu eşti cel care a provocat despăţirea sau nu, durerea şi tristeţea de după moment poate să fie dificil de manevrat, mai ales pentru că oamenii reacţionează în mod diferit. De aceea este dificil să găseşti un remediu comun pentru o despăţire. Dar nu trebuie să vă îngrijoraţi, deşi nu există o soluţie sigură pentru a trece peste durere, se găsesc şi sfaturi şi trucuri dovedite ştiinţific care pot să atenueze starea. „The Independent“ a stat de vorbă cu doi specialişti de la New York, docotrii Karen Weinstein şi Michael Zentman, care au oferit sfaturi utile pentru a trece mai uşor peste o despărţire.

1.Despărţirea a fost cea mai bună soluţie

„Meditează asupra relaţiei, dar nu doar în termeni de bine şi rău. Rezistă tentaţiei comune de a idealiza relaţia. E destul de obişnuit să te concentrezi doar asupra aspectelor minunate ale relaţiei. Astfel îţi va fi şi mai greu să accepţi realitatea, că totul s-a terminat, negarea fiind doar o stare a amărăciunii“, spune Karen Weinstein. Specialista spune că pentru a înţelege cum s-a ajuns la despărţire trebuie să pui pe o listă lucrurile de care nu aţi fost mulţumiţi. La final poţi să realizeze că despărţirea a fost cea mai bună soluţie.

2.Ajutorul cărţilor

Doctorul Weinstein mai spune că, deşi poate nu oricui i se pare o soluţie, cititul cărţilor de auto-ajutor pot să aline starea de tristeţe. Specialista recomandă două cărţi: „It's Called A Breakup Because It's Broken: The Smart Girl's Breakup Buddy“ şi „Don't Text That Man“. „Cărţile de auto-ajutor impun ideea că doar femeile suferă din cauza despărţirii. Chiar şi aşa există sfaturi bine gândite pentru a te ajuta“, spune ea.

3.Discută

„Cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci este să discuţi despre sentimentele pe care le simţi, cu prieteni şi cu cei dragi. Îţi face bine să te auzi zicând ce simţi, alături de cineva, poate să fie de mare ajutor“, spune Michael Zentman. Ieşi în oraş alături de un prieten apropiat care e dispus să te asculte pentru o periadă de timp şi vezi unde se duc discuţiile. Poţi chiar, în acest fel, să înveţi ceva despre tine.

4.Schimbările bruşte nu sunt indicate

„Identifică toate sentimentele negative, mai ales furia, şi nu încerca să le mimezi. Dacă ajungi să imiţi anumite trăiri poţi să ajungi să bei prea mult, să te enervezi, să cumperi lucruri fără noimă, să scrii fostului sau fostei, să îl/o urmăreşti, dar şi la sex promiscuu“, crede doctor Weinstein. „Schimbările dramatice pot să îţi schimbe aspectul, ca atunci când ai o tunsoare nouă sau îţi faci un tatuaj, dar astfel de opţiuni nu sunt recomandate întotdeauna. Va fi timp pentru o schimbare de look odată ce te simţi mai stabil“, mai zice ea.

5.Ţine un jurnal personal, nu scrie pe Facebook

„Ţinerea unui jurnal personal poate să fie de mare ajutor pentru unii oameni. Spun personal pentru că dacă discuţi anumite trăiri în public sau pe social media lucrurile pot lua o turnură diferită şi neplăcută. Poate se simte bine că o gramadă de oameni îţi atacă virtual fostul sau fosta, dar asta nu va duce la vindecarea rănilor despărţirii. Lasă smartphone-ul şi ţine un jurnal, e mai bun pentru sănătatea ta mintală“, zice Michael Zentman.

6.Nu da la o parte ajutorul de specialitate

„De cele mai multe ori, a căuta ajutor la un profesionist poate facilita procesul vindecării. Foloseşte acest momente pentru a afla mai multe despre tine, să reflectezi la deciziile tale şi ale partenerului/partenerei. Găseşte un psiholog potrivit pentru tine şi vei vedea că lucrurile merg de la sine“, arată Karen Weinstein.