Reţetă eclere sărate

„Aluatul choux l-am pregătit la fel: am pus pe foc 200 de mililitri de apă, împreună cu 100 de mililitri de ulei. Când a dat în fiert, am pus jumătate de cană de făină, toată odată, şi am amestecat energic cu telul.

FOTO Aura Crăciun

Am mai lăsat pe foc câteva minute, amestecând continuu, apoi l-am lăsat să se răcească. Când aluatul a ajuns la temperatura camerei, am adăugat 4 ouă, mixând bine după fiecare. În final am obţinut un aluat lipicios.

FOTO Aura Crăciun

Cu ajutorul unui posh, am format eclerele pe tavă, şi le-am copt la foc iute 10 minute, apoi la foc mic încă 10-12 minute.

FOTO Aura Crăciun

M-am apucat de umplutură. Am făcut o cremă de brânză delicioasă din 250 de grame de feta, 100 de mililitri de smântână fermentată, o legătură mică de mărar, un ardei capia roşu, puţină ceapă verde, o lingură de ulei de măsline şi 3-4 feliuţe de somon afumat.

FOTO Aura Crăciun

Întâi am încorporat smântâna în brânză folosind furculiţa, apoi am adăugat restul ingredientelor tocate şi am amestecat bine.

FOTO Aura Crăciun

Am tăiat eclerele pe jumătate şi am umplut cu crema de brânză. Am ajuns la concluzia că şi eclerele sărate pot fi la fel de bune ca cele dulci“.

FOTO Aura Crăciun

Text&Foto: Aura Crăciun, Bake-Up Artist

Sursă: adihadean.ro