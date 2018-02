PREMIERĂ Noua generaţie Mercedes-Benz A Class

Despre design? Lucrurile sunt evidente, noua generaţie A Class lasă impresia că avem în faţă versiunea hatchback a noului CLS, doar că uşor intrat la apă. Şi aici ne oprim cu analiza designului exxterior.

La interior, a patra generaţie A Class introduce noul sistem multimedia dezvoltat de Mercedes Benz şi care a fost prezentat la CES. Noul MBUX - Mercedes-Benz User Experience oferă capacitatea de a fi controlat via touchscreem, touchpad-ul opţional amplasat pe tunelul medial şi butoanele touch amplasate pe volan. De asemenea promite a fi mult mai prietenos când vine vorba de recunoaşterea comenzilor vocale, accesul făcându-se prin ”parola” ”Hey Mercedes”. Sistemul, graţie inteligenţei artificiale, promite să înveţe şi să devină mult mai ergonomic în relaţia cu omul. Sistemul de navigaţie poate fi comandat opţional şi cu funcţie de realitate augmentată.

Noul A Class promite capacităţi de conducere semi-autonomă, lucru valabil în anumite situaţii. Practic au fost importate de la S Class toate funcţiile care compun pachetul de condus semi-autonom - Active Distance Assist DISTRONIC, Active Steering Assist, Active Emergency Stop Assist, Active Lane Change Assist, PRE-SAFE® PLUS – sistem care poate sesiza iminenţa unui impact din spate, caz în care maşina poate comanda sistemul de frânare, chiar dacă maşina staţioneză pentru a reduce riscul proiectării maşinii spre înainte, lucru care ar putea genera alte coliziuni.

A patra generaţie A Class va găzdui debutul unor noi propulsoare. Vorbim despre un propulsor 1.4 litri cu patru cilindri în linie, nume de cod M282, care va oferi până la 160 CP şi 250 Nm. M260 este tot un propulsor cu patru cilindri în linie, benzină, dar de 2 litri, care va oferi până la 220 CP şi 350 Nm. OM 608 este un propulsor diesel de 1.5 litri, tot cu patru cilindri în linie care va dezvolta până la 115 CP şi 260 Nm.

La nivel de şasiu, vorbim despre o evoluţie a suspensie faţă MacPherson, şi multi-link spate. A Class se laudă cu un ampatament mai mare cu 30 mm comparativ cu vechea generaţie, iar puntea faţă vine cu un ecartament mai mare cu 14 mm. Sistemul 4Matic a primit şi el îmbunătăţiri, fiind echipat cu un control electro-mecanic al ambreiajului multidisc. Opţional, modelul poate fi comandat cu suspensie activă controlată electronic care va fi asociată cu sistemul Dynamic Select prin care pot fi accesate patru configuraţii presetate de amortizare. Maşina va putea fi comandată cu jante de la 16 până la 19 inch. Cu un coeficient aerodinamic de 0,25 C d , A Class devine lider în segment la capitolul eficienţă aerodinamică.

Interiorul este un loc special. Planşa de bord este compusă acum din doua display-uri de 7 inch în echiparea de bază sau 10.25 inch (26 cm), în funcţie de nivelul de echipare. Iluminarea interioră cu 64 de nuanţe şi gurile de ventilaţie iluminate în albastru dacă este comandată o răcire a habitaclului sau roşu dacă se încălzeşte, sunt dotări opţionale. A Class poate fi comandat şi cu scaune faţă cu încălzire şi masaj.

Noua generaţie se laudă cu un interior mai spaţios. La nivelul umerilor, maşina vine cu un plus de 9 mm pentru locurile faţă şi 22 pentru cele spate. Un plus de 35 mm/ 36 mm la nivelul şoldului faţă/ spate şi plus 7mm/ 8 mm faţă/ spate la nivelul capului. A Class oferă un portbagaj al cărui volum a crescut cu 29 litri, având acum 370 litri. Vizibilitatea spre exterior a crescut prin reducerea masivităţii stâlpilor cu 10%.

Motorizări