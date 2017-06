BMW X3- primele imagini şi informaţii ale celei de a treia generaţie a SAV-ului german

A treia generaţie a primului model Sports Activity Vehicle (SAV) premium din clasa medie urmează linia familiară a gamei BMW X prin combinarea aspectului off-road robust cu o apariţie sportivă. Dimensiunile exterioare ale noului X3 sunt în mare parte neschimbate, dar ampatamentul este mai lung cu cinci centimetri, 0 capota lungă şi consolele faţă foarte scurte, cu proporţii şi mai fin echilibrate - ceea ce accentuează distribuţia perfectă 50:50 a masei între punţile faţă şi spate, îi oferă un avantaj faţă predecesor.

În partea frontală, formatul compact al grilei tridimensionale a radiatorului şi proiectoarele de ceaţă cu design hexagonal, o premieră pentru un model BMW X, subliniază caracterul încrezător al noului BMW X3. Mergând spre spate, stopurile (al căror aspect tridimensional, cu LED-uri integrale în variantă opţională, asigură o prezenţă marcantă), spoilerul de pe acoperiş - semnificativ înclinat în jos - şi evacuarea dublă creează o imagine puternică.

Modelul va fi disponibil în trei versiuni de echipare – xLine, Luxury Line şi M Sport

Interiorul noului BMW X3 urmează tradiţia BMW cu designul cockpitului optimizat ergonomic şi orientat către conducător. Numeroase aspecte ale designului exterior sunt reflectate şi la interior. De exemplu, formele hexagonale şi muchiile tăiate şi precise joacă un rol important şi la interior.

Dovezile privind atenţia acordată detaliilor de către designeri în interiorul noului BMW X3 includ logo-ul BMW X, care reapare în mod frecvent sub diferite forme. De exemplu, există un X gravat în accentele galvanizate din uşile faţă şi spate şi un altul pe montanţii B. Pachetul opţional de accente galvanizate adaugă interiorului un plus de clasă sub forma elementelor electroplacate pentru butoanele geamurilor, butonul Start/Stop şi comenzile de pe consola centrală.

Noul BMW X3 poate fi comandat cu numeroase echipamente opţionale noi, în premieră pentru model, dedicate pentru îmbunătăţirea confortului. Acestea includ control pe trei zone al aerului condiţionat, care adaugă controlul separat al temperaturii pentru compartimentul spate printr-o unitate de comandă cu display modern. Acum, conducătorul şi pasagerul beneficiază de scaune ventilate, cu piele perforată, care, pe lângă încălzirea pentru zilele reci, oferă şi ventilaţie pentru maximizarea confortului atunci când este foarte cald. Pentru îmbunătăţirea suplimentară a confortului în compartimentul spate, unghiul spătarului divizat/rabatabil standard în raport 40:20:40 poate fi ajustat individual şi în diferite etape datorită funcţiei cargo opţionale. Această facilitate măreşte capacitatea de încărcare standard de la 550 de litri la un maxim de 1.600 de litri.

Noul BMW X3 poate beneficia opţional de BMW Display Key, deja disponibilă la BMW Seria 7, BMW Seria 5 şi BMW i8. BMW Display Key oferă o serie întreagă de informaţii, precum de combustibil şi activităţile de service sau întreţinere care trebuie efectuate sau dacă geamurile sau trapa au fost închise la părăsirea automobilului. În plus, poate fi utilizată şi pentru a opera încălzirea auxiliară opţională.

Calităţile dinamice de manevrare ale noului BMW X3 îşi au originile în distribuţia ideală 50:50 a masei, şasiul îmbunătăţit cu meticulozitate şi sistemul inteligent de tracţiune integrală xDrive, care a debutat în 2003, odată cu lansarea primei generaţii BMW X3.

În plus, comutatorul Driving Experience Control disponibil standard permite conducătorului să aleagă între diferite configuraţii - precum modurile ECO PRO, COMFORT, SPORT şi SPORT + (numai la modelele 30i, 30d şi M40i) - concepute pentru ca automobilul să fie mai dinamic, mai confortabil sau mai eficient.

În ceea ce priveşte tehnologia şasiului, a treia generaţie BMW X3 continuă să se bazeze pe formula câştigătoare a unei punţi faţă cu dublu braţ transversal şi a unei punţi spate cu suspensie multibraţ. În acelaşi timp, acest Sport Activity Vehicle oferă o experienţă şi mai sportivă decât predecesorul său, fără a compromite confortul călătoriei. Inginerii au reuşit să obţină o reducere considerabilă a masei nesuspendate, prin montarea rulmenţilor de pivotare din aluminiu şi a barelor antiruliu tubulare mai uşoare, precum şi prin optimizarea amplasării roţilor faţă. În plus, dinamica de manevrabilitate, stabilitatea în linie dreaptă şi răspunsul direcţiei au beneficiat cu toate de pe urma cinematicii îmbunătăţite a punţii şi a sistemului de servodirecţie electrică cu funcţie Servotronic.

În configuraţia de bază, noul BMW X3 dispune de jante de 18 ţoli, din aliaj uşor (anterior de 17 ţoli), în timp ce lista de opţionale - în funcţie de specificaţie şi varianta de motorizare - include jante cu dimensiuni de până la 21 de ţoli. Sistemul de frânare dispune de frâne uşoare, care oferă performanţe optimizate, precum şi Electric Parking Brake. Totodată, pentru maximizarea siguranţei, Driving Stability Control (DSC), care include ABS, Dynamic Traction Control (DTC), Automatic Differential Brake (ADB-X), Cornering Brake Control (CBC), Dynamic Brake Control (DBC), Start-Off Assistant şi Hill Descent Control (HDC) sunt de asemenea disponibile.

Noul BMW X3 se bucură de aceleaşi abilităţi off-road ca şi predecesorul său. O garda ridicată la sol de 204 milimetri, unghiul de atac (25,7o) şi unghiul de degajare (22,6o) ale noului BMW X3, împreună cu un unghi de rampă de 19,4o şi posibilitatea de a traversa vaduri de 500 mm fac din X3 un SAV capabil în off-road.

Noul BMW X3 va fi lansat în toamna 2017 şi va fi prezentat în premieră la Salonul Auto de la Frankfurt.

BMW X3 M40i: motor pe benzină, cu şase cilindri dispuşi în linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.998 cmc, putere maximă: 265 kW/360 CP între 5.500 şi 6.500 rpm, cuplu maxim: 500 Nm între 1.520 şi 4.800 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 4,8 secunde, viteză maximă: 250 km/h. Consum mediu mixt: 8,4-8.2 l/100 km, emisii CO2 combinate: 193-188 g/km.

BMW X3 xDrive30i (din decembrie 2017): motor pe benzină, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere maximă: 185 kW/252 CP la 5.200 rpm, cuplu maxim: 350 Nm între 1.450 şi 4.800 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 6,3 secunde, viteză maximă: 240 km/h. Consum mediu mixt: 7,4 l/100 km, emisii CO2 combinate: 168 g/km.

BMW X3 xDrive20i (din primăvara 2018): motor pe benzină, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere maximă: 135 kW/184 CP la 5.000 rpm, cuplu maxim: 290 Nm între 1.350 şi 4.600 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 8,3 secunde, viteză maximă: 215 km/h. Consum mediu mixt: 7,2 l/100 km, emisii CO2 combinate: 165 g/km.

BMW X3 sDrive20i (din primăvara 2018, nu în Europa): motor pe benzină, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere maximă: 135 kW/184 CP la 5.000 rpm, cuplu maxim: 290 Nm între 1.350 şi 4.600 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 8,3 secunde, viteză maximă: 215 km/h. Consum mediu mixt: 7,4 l/100 km), emisii CO2 combinate: 169 g/km.

BMW X3 xDrive30d: motor diesel, cu şase cilindri dispuşi în linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.993 cmc, putere maximă: 195 kW/265 CP la 4.000 rpm, cuplu maxim: 620 Nm între 2.000 şi 2.500 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 5,8 secunde, viteză maximă: 240 km/h. Consum mediu mixt: 6,0-5,7 l/100 km, emisii CO2 combinate: 158-149 g/km.

BMW X3 xDrive20d: motor diesel, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.995 cmc, putere maximă: 140 kW/190 CP la 4.000 rpm, cuplu maxim: 400 Nm între 1.750 şi 2.500 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 8,0 secunde, viteză maximă: 213 km/h. Consum mediu mixt: 5,4-5,0 l/100 km, emisii CO2 combinate: 142-132 g/km.