Reuters: Trump a denunţat, într-o convorbire cu Putin, un tratat nuclear semnat în timpul administraţiei Obama

Atunci când Putin a evocat posibilitatea extinderii tratatului New START, din 2010, Trump a făcut o pauză, pentru a-i întreba pe consilierii săi despre ce tratat este vorba, afirmă aceste surse.



Trump i-a spus după aceea lui Putin că tratatul este unul dintr-o serie de acorduri proaste negociate de administraţia Obama şi că New START favorizează Rusia. Trump a vorbit, de asemenea, despre popularitatea sa.



Casa Albă a refuzat să comenteze aceste informaţii şi a trimis Reuters la informarea oficială pe care Casa Albă a prezentat-o în urma convorbirii de pe 28 ianuarie, care nu menţionează discuţia despre New START.



Reuters scrie pentru prima oară că Trump şi-a exprimat îndoiala despre New START în convorbirea de o oră pe care a purtat-o cu Putin.



New START le dă ambelor ţări termen până în februarie 2018 să-şi reducă focoasele nucleare strategice desfăşurate la 1.550, cel mai scăzut nivel. Tratatul limitează, de asemenea, rachetele terestre şi submarine mobilizate, dar şi bombardierele nucleare.



Într-o dezbatere, în alegerile prezidenţiale din 2016, Trump a declarat că Rusia a ”păcălit” Statele Unite prin acest tratat, pe care l-a numit "START-Up". El a apreciat în mod eronat că documentul a permis Rusiei să continue să producă focoase nucleare, dar nu şi Statelor Unite.



Secretarul de Stat Rex Tillerson a declarat că el susţine tratatul, în audierile din Senat în urma cărora a fost confirmat în funcţie.



El apreciat totodată că este important ca Statele Unite să ”rămână angajate cu Rusia, să o ţină răspunzătoare faţă de angajamentele pe care şi le-a asumat în cadrul New START şi să vegheze, de asemenea, la responsabilitatea” americană.



Două dintre surse au fost informate de către oficiali din cadrul administraţiei, care au citit notiţe detaliate luate în timpul convorbirii telefonice. Una dintre cele două surse a văzut o parte din note. A treia sursă a fost, de asemenea, informată despre conversaţie.



Reuters nu a văzut notiţele luate în timpul discuţiei telefonice. Ele sunt clasificate.



Kremlinul nu a răspuns imediat invitaţiei Reuters de a comenta aceste informaţii.