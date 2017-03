Procurorul pentru Manhattan refuză să îşi dea demisia, după ce Trump i-a promis că va rămâne în funcţie, dar a fost demis

"Nu am demisionat. În urmă cu câteva momente am fost concediat. Faptul că am fost procuror al SDNY (Districtul de Sud al New Yorkului – n.r.) va rămâne pentru totdeauna cea mai mare onoare din viaţa mea profesională”, a scris el pe Twitter.





Preet Bharara se numără printre cei peste 40 de procurori numiţi de Barack Obama şi demişi vineri de administraţia Trump.





În noiembrie, Bharara s-a întâlnit cu preşedintele-ales Donald J. Trump la Trump Tower, din Manhattan, şi le-a spus reporterilor după aceea că atât Trump, cât şi Jeff Sessions, care este acum Procurorul General, i-au cerut să rămână în funcţie. Bharara le-a dat asigurări că va face acest lucru.





Ordinul a venit după două săptămâni în care aliaţii lui Trump şi-au intensificat apelurile pentru demiterea persoanelor numite în funcţie de Obama. În plus, Trump a fost nemulţumit de o serie de scurgeri de informaţii, inclusiv de la Casa Albă.





Mai mulţi oficiali au dat asigurări că demiterele au fost planificate de mult timp. Însă ordinele în sine au apărut după ce un jurnalist Fox News i-a cerut lui Trump că “elimine” toţi oficialii numiţi de administraţia Obama, numindu-i “sabotori” care dezvăluie secrete pentru a-i face rău lui Trump.





De asemenea, o serie de ONG-uri i-au cerut lui Bharara să ancheteze dacă Trump a încălcat clauze ale Constituţiei care le interzic oficialilor federali că încaseze bani de la guverne străine.





Deşi nu este nimic neobişnuit ca un preşedinte nou să înlocuiască procurorii numiţi de predecesorul său, de regulă acest lucru se face treptat, pentru ca tranziţia să nu fie bruscă, explică New York Times.