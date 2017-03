Oraşul Seattle dă în judecată administraţia Trump, ultimul episod din lupta politică în problema imigrării

Primarul Seattle-ului, Ed Murray, le-a declarat reporterilor că în conformitate cu Constituţia Statelor Unite, guvernul federal nu ar voie să exercite presiune asupra oraşelor, „însă, ordinul preşedintelui face exact acest lucru. Încă o dată, această administraţie a ales să joace rolul unui bully”.





„Finanţările de tipul celor destinate pentru combaterea traficului de carne vie în rândul minorilor nu au legătură cu problema imigraţiei. Este momentul ca oraşele să ia o poziţie, şi să se adreseze justiţiei pentru a pune capăt incertitudinii din oraşele noastre şi haosului din sistem”, a declarat acesta presei.





Procurorul general al Statelor Unite a ameninţat să stopeze finanţările din cadrul Departamentului de Justiţie pentru oraşele şi guvernele locale ce aleg să protejeze imigranţii ilegali de forţele de securitate federale însărcinate cu deportarea acestora.





Sporirea măsurilor de securitate şi a celor de deportare a fost una din principalele promisiuni ale candidatului Donald Trump, ce, la 25 ianuarie, a semnat un ordin executiv de stopare a finanţării federale pentru jurisdicţiile sanctuare. Administraţia Trump a specificat că această înăsprire a măsurilor de control a migraţiei se concentrează asupra imigranţilor ilegali ce au fost condamnaţi pentru comiterea unei infracţiuni serioase.





Acţiunea legală a oraşului Seattle vine după acţiuni similare ale oraşului San Francisco şi Santa Clara.





Departamentele de poliţie din zeci de astfel de „oraşe sanctuare”, incluzând aici New York, Los Angeles sau Chicago, au interzis personalului să aplice genul de măsuri anti-imigrare, cum ar fi verificarea cetăţeniei în cadrul opririlor în trafic, reţinerea suspecţilor pe perioade suficient de lungi pentru a fi deportaţi de către ofiţerii de deportări, etc. Susţinătorii acestui refuz argumentează că utilizarea forţelor de ordine pentru implementarea politicilor de imigrare are ca efect diminuarea încrederii comunităţilor locale în forţele de poliţie.





Primarul Murray a declarat că scopul demersului legal este acela de a obţine o decizie legală care să susţină că autorităţile federale „nu pot obliga forţele de poliţie locale să se implice în operaţiuni federale ce privesc imigrarea”.