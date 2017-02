O curte federală de apel respinge cererea administraţiei Trump de a debloca imediat decretul antiimigraţie

Decretul, promulgat de noul preşedinte american pe 27 ianuarie, vizează cetăţenii a şapte ţări musulmane, Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria şi Yemen..

Avocaţi ai unor state au argumentat că decretul este neconstituţional şi discriminator.

Judecătorul federal din Seattle a respins argumentele avocaţilor guvernului, porivit cărora statele nu au dreptul să conteste decretul preşedintelui Donald Trump.

Prin această hotărâre, decretul antiimigraţie rămâne suspendat până la examinarea întregului caz.

Curtea de Apel a dat Casei Albe şi statelor care contestă decretul termen până luni să prezinte noi argumente.

Avocaţi ai statelor au argumentat că interdicţiile de călătorie impuse prin decret, care afectează cetăţenii din şapte ţări, este neconstituţional.

Departamentul Justiţiei, care a făcut apelul, a argumentat că statele nu au autoritatea să conteste ordinul executiv al preşedintelui Donald Trump şi nici să-i pună la îndoială judecata cu privire la riscurile la adresa securităţii naţionale.

Departamentul a subliniat că preşedintele are ”autoritatea care nu poate fi supusă revizuirii” de a împiedica orice grup de străini să intre în ţară şi a apreciat că hotărârea de vineri a judecătorului federal James Robart din Seattle este prea generală, potrivit The New York Times.

Deasemenea, hotărârea judecătorului Robart este în contradicţie cu hotărârea altui judecător, din Boston, care a confirmat decretul lui Trump, a subliniat departamentul.