Donald Trump, atac la judecători

Noul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump, îşi continuă lupta pentru aplicarea decretului pe care l-a semnat pe 27 ianuarie şi care interzice timp de trei luni intrarea în ţară a cetăţenilor din şapte state majoritar musulmane, lansând un atac dur la adresa aparatului judiciar american.

Dacă imediat după ce judecătorul James Robart din Seattle a blocat temporar, vineri, aplicarea acestui ordin la nivel naţional şeful Casei Albe a scris pe contul său privat de Twitter că „opinia acestui aşa-zis judecător, care subminează aplicarea legii în ţara noastră, este ridicolă şi va fi anulată“, duminică, el a mers mai departe.

„Pur şi simplu nu pot să cred că un judecător ar pune ţara noastră într-un asemenea pericol. Dacă se întâmplă ceva, daţi vina pe el şi pe aparatul judiciar“, a afirmat şeful Casei Albe, la scurt timp după ce o curte de apel a respins cererea Departamentului de Justiţie de a debloca de urgenţă decretul suspendat de judecătorul Robart.

Decizia magistratului este însă valabilă numai până la examinarea corespunzătoare a plângerii depuse săptămâna trecută de procurorul general al statului Washington, Bob Ferguson. Acesta a motivat că interdicţia decretată de preşedinte încalcă drepturile constituţionale ale imigranţilor şi ale familiilor lor, întrucât vizează în mod particular musulmanii.

Apar noi plângeri

Dar acţiunea în instanţă demarată de procurorul general al statului Washington este doar una dintre multele de această natură.

Duminică seara, de pildă, 97 de companii din domeniul înaltei tehnologii, printre care Facebook, Google, Microsoft şi Twitter, au depus o plângere împotriva decretului care limitează imigraţia, motivând că acesta are repercusiuni grave asupra comerţului american, asupra sectorului inovaţiilor şi asupra creşterii economice.

În timp ce Statele Unite continuă să fiarbă, iar condamnările internaţionale privind decizia lui Trump nu au încetat să curgă, Casa Albă încearcă să convingă atât populaţia ţării, cât şi comunitatea internaţională că îngheţarea imigraţiei nu are nimic de-a face cu sfidarea islamului, ci este numai o măsură ce ţine de securitatea Americii. Şi nu vrea să să dea înapoi.

Greşeala liderului SUA

De altfel, bătălia în instanţă nu s-a terminat. Iar dacă administraţia Trump nu obţine aplicarea decretului, Casa Albă se poate adresa inclusiv Curţii Supreme, a explicat pentru AFP profesorul de drept Peter Spiro de la Universitatea Temple din Philadelphia.

Un handicap pentru administraţia de la Washington constă în faptul că Departamentul de Justiţie, însărcinat să ducă luptele juridice ale administraţiei, nu are încă un şef - Jeff Session, numit de Trump, nu a fost confirmat deocamdată de Senat.

Totodată, a subliniat Peter Spiro, preşedintele Trump a comis o greşeală prin mesajul său pe Twitter, în care l-a atacat pe „aşa-zisul“ judecător Robart. „E ceva ce judecătorii nu apreciază, indiferent care le este culoarea politică“, a explicat profesorul de drept.

În plus, şi judecători federali din alte state, inclusiv din California şi New York, s-au pronunţat împotriva ordinului executiv al lui Trump. Totuşi, decizia lui Robart este cea care are cea mai mare anvergură.

James Robart, un personaj care a mai stârnit polemici

Judecătorul James Robart Foto: EPA

Judecătorul federal James Robart, care prezidează în statul Washington, a fost numit în post în anul 2003 de preşedintele de la acea vreme George W. Bush, fiind confirmat în unanimitate de Senat în această funcţie în 2004.

Născut în 1947 la Seattle, Robart a absolvit Whitman College în 1969, iar în 1973 Georgetown Law School. Din 1973 până în 2004 a lucrat la cabinetul privat de avocatură Lane Powell Moss & Miller. A lucrat şi în slujba comunităţii, în special pentru copii cu nevoi speciale. Iar unele dintre activităţile sale au fost pro bono.

„A fost activ în reprezentarea unor persoane defavorizate prin activitatea sa de la Evergreen Legal Services şi prin reprezentarea independentă a unor refugiaţi din Asia de Sud-Est“, a spus despre el în timpul audierilor în vederea confirmării în funcţie senatorul republican Orrin Hatch din Utah, notează CNN.

„Cu demnitate şi respect“

Anul trecut, James Robart a provocat o adevărată polemică, în urma unei declaraţii pe care a făcut-o de la prezidiu în legătură cu un caz de presupusă utilizare a forţei excesive de către poliţie.

Citând statistici FBI, judecătorul a spus în august 2016 că „deschiderea focului de către poliţie care conduce la morţi implică în proporţie de 41% persoane de culoare, în pofida faptului că reprezintă doar 20% din populaţia care trăieşte în aceste oraşe“. „41 de procente victime, 20% din populaţie - vieţile afroamericanilor contează“, a spus Robart.

Declaraţia a fost făcută în timpul unei mărturii într-un proces intentat în 2012 de administraţia Obama Departamentului de Poliţie din Seattle (SPD). Departamentul de Justiţie voia ca poliţia să modifice anumite politici după ce o anchetă a dezvăluit „motive rezonabile să se creadă că SPD s-a angajat într-un tipar sau o practică a forţei excesive“.

Judecătorul James Robart a vorbit despre modul în care înţelege să-şi facă datoria la momentul confirmării sale în funcţie.

„Am fost prezentat unor oameni care de multe ori au simţit că sistemul juridic le era potrivnic sau nedrept“, a spus el. „Iar eu cred că unul dintre lucrurile la care am contribuit a fost să le arăt că sistemul legal a fost înfiinţat în beneficiul lor (...)“. El a adăugat că va trata pe oricine, în tribunalul său, cu „demnitate şi respect“.