Cuplul din California care şi-a torturat cei 13 copii a pledat nevinovat

David şi Louise Turpin, de 57, respectiv 49 de ani, au apărut, joi, în faţa unui judecător, fiind acuzaţi că şi-au torturat copiii, pe care i-au ţinut legaţi în lanţuri de pat.







Hestrin a precizat că fata de 17 ani care a reuşit să alerteze poliţia plănuia scăparea de doi ani.





Mike Hestrin a detaliat condiţiile în care au trăit cei 13 copii, cu vârste cuprinse între 2 şi 29 de ani: erau bătuţi în dese rânduri, aveau voie să facă duş o singură dată pe an, aveau voie să stea până la 05.00 dimineaţa pentru ca apoi să doarmă în timpul zilei, nu aveau voie să se joace, dacă vreunul se spăla mai sus de încheietura mâinii era pedepsit deoarece se juca cu apa, aveau voie la o singură masă pe zi, dar părinţii puneau uneori mâncare în locuri în care putea fi văzută dar nu atinsă, copiii nu au fost vreodată la medicul stomatolog şi nu ştiau nici măcar ce înseamnă un poliţist.





Conform poliţiei, fata de 17 ani care a reuşit să scape şi a apelat numărul de urgenţă 911 de pe un telefon mobil găsit în casă "părea să aibă doar 10 ani".





Cei 13 copii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale şi li s-a oferit apă şi mâncare.





Copiii se află în spital încă de luni, cel de 2 ani are o greutate normală pentru vârsta lui, unul de 12 ani are greutatea unui copil de 7 ani, iar cel de 29 de ani are 37 de kilograme.





Hestrin a adăugat că mulţi dintre copii au mari probleme neurologice, care urmare a abuzului extrem şi prelungit.





Dacă sunt găsiţi vinovaţi, David şi Louise Turpin riscă 96 de ani de închisoare.