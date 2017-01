Obama apără „moştenirea“ administraţiei sale pe Twitter: „SUA au făcut parteneriate cu alte naţiuni pentru a rezolva problemele globale”

„În timp ce privirile noastre se îndreaptă spre viitor, am vrut ca pentru un moment să reflectăm asupra progreselor remarcabile pe care le-aţi făcut posibile în ultimii opt ani” începe Obama, adresându-se cetăţenilor americani.

Şeful statului american a început prin a evidenţia faptul că ţara s-a redresat după criza financiară din 2008, declarând „cea mai longevivă perioadă de creştere a pieţii de muncă” din istoria ţării.

Obama şi-a apărat apoi planul de asigurări de sănătate, despre care a zis că „permite acum aproape oricărui american securitatea financiară a unei asigurări de sănătate accesibilă”. Denumit şi „Obamacare”, planul de asigurări medicale susţinut de Obama ar putea fi revocat parţial sau total de către administraţia Trump şi viitorul Congres majoritar republican, primul numind aceasta printre priorităţile campanie electorale.

Mai departe, preşedintele american laudă diminuarea masivă a importurilor de petrol făcute de Statele Unite – situate în 2016 la mai puţin de jumătate din nivelul din 2008 – precum şi acceptarea la nivel federal a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex.

We traded foreign oil for clean energy, we doubled fuel efficiency standards, & we acted on a global scale to save the one planet we've got. pic.twitter.com/7alrOtHNIr