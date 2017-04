Primul suspect că ar fi provocat exploziile din Sankt Petersburg s-a prezentat de bunăvoie la poliţie

Bărbatul căutat după ce a fost înregistrat pe camerele de supraveghere din metroul din Sankt Petersburg s-a predat. El a declarat însă că nu are nicio legătură cu atentatul.

Potrivit acestuia, autorităţile au identificat pe camere de supraveghere „musulmanul perfect” pentru a-l face ţapul ispăşitor, scrie varlamov.ru.

O sursă a agenţiei de ştiri Interfax spune că atentatul a fost comis de un atacator sinucigaş şi că acesta şi-a detonat explozibilul de pe el între „Sennaia” şi „Institutul de Tehnologie”

Camerele de supraveghere au surprins potenţialul atentator sinucigaş. Interfax mai scrie că acesta ar fi lucrat singur.

Autorităţile ruse au iniţiat o investigaţie pentru „atac terorist" în cazul exploziei produse în această seară la metroul din Sankt-Petersburg, afirmă surse citate de postul tv Russia Today.

Presa din Federaţia Rusă a făcut publică imaginea cu posibilul autor al exploziie din metrul din Sankt Petersburg.

Potrivit ren.tv, bărbatul şi-a lăsat ghiozdanul în vagon şi a plecat.

Presa rusa relatează că principalul suspect ar fi un tânar originar dintr-o ţară central-asiatică.

TASS si Interfax susţin că anchetatorii l-au identificat deja pe principalul suspect, dar nu se ştie exact dacă acesta este un atacator sinucigaş.

Preşedintele Putin a vizitat luni seara locul exploziei şi a depus flori pe un altar improvizat. Liderul de la Kremlin era deja în oraş în timpul exploziei şi a continuat întâlnire programată cu preşedintele belarus, Aleksandr Lukaţenko.

Anchetatorii ruşi au catalogat explozia drept un ”act de terorism”, dar nicio grupare nu a revendicat până acum atentatul de la metrou.

Autorităţile ruse au crescut în timpul nopţii bilanţul atentatului terorist de la metrou la 11 morţi şi cel puţin 45 de răniţi, după ce un dispozitiv improvizat a explodat într-o garnitură de metrou care circula între staţiile Piaţa Sennaia şi Institutul Tehnologic din Sankt Petersburg.

Investigatorii spun că decizia luată de conductor, care nu a oprit trenul până nu a ajuns în staţie a fost foarte bună. Astfel a fost evitat un număr mai mare de victime, iar echipele de salvatori au intervenit mai uşor.

Ce spun martorii

Ekaterina Sergeeva, circula pe linia albastră în direcţia staţiei de metrou Nevski Prospect, a povestit pentru Sputnik cum a trăit momentul: „La momentul exploziei, eram în vagonul de metrou, pe linia albastră în direcţia Nevski Prospect. Dintr-o dată, trenul s-a oprit.

Oamenii din jurul meu nu au înţeles ce se întâmplă. Ni s-a spus că toate ieşirile şi intrările au fost blocate. Operatorul ne-a contactat câteva momente mai târziu şi ne-a cerut să deschidem ferestrele pentru a lăsa aerul proaspăt să intre. Dar mai rău a făcut pentru că oamenii au intrat în panică. Puţin mai târziu, trenul nostru s-a pus în mişcare , şi am ajuns în staţie. Oamenii au început să se precipite spre ieşire, şi am ajuns în stradă“.

Polina, studentă, susţine că a auzit o bubuitură puternică înainte ca un miros de fum să umple garnitura de metrou dintre staţiile Institutul Tehnologic şi Piaţa Sennaia. ”Călătoream în următorul vagon, nu în cel în care s-a produs deflagraţia, şi în acel moment era multă aglomeraţie: toate scaunele erau ocupate şi multe persoane stăteau în picioare.

Explozia a avut loc între staţii. Am auzit o bubuitură puternică, iar apoi am simţit un miros puternic înainte să vină fumul”, a declarat Polina. Ea a mai explicat că toţi oamenii au început să alerge spre celălalt capăt al vagonului, iar două femei au leşinat din cauza aglomeraţiei. ”Asta se întâmpla în timp ce metroul continua să meargă, nu s-a oprit. Toată lumea a coborât la Institutul Tehnologic . Atunci am văzut că vagonul alăturat era distrus, ferestrele erau sparte, nu era lumină, numai sânge”.