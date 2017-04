Explozie la metroul din Sankt-Petersburg: Mărturiile unei femei despre momentul incidentului VIDEO

Potrivit Ekaterinei Sergeeva, care a circulat pe linia albastră, în direcţia staţiei de metrou Nevski Prospect, metroul s-a oprit brusc, iar operatorul le-a cerut pasagerilor să deschidă ferestrele.

„La momentul exploziei, eram în vagonul de metrou, pe linia albastră în direcţia Nevski Prospect. Dintr-o dată, metroul s-a oprit. Oamenii din jurul meu nu au înţeles ce se întâmplă. Ni s-a spus că toate ieşirile şi intrările au fost blocate.

Operatorul ne-a contactat câteva momente mai târziu, şi ne-a cerut să deschidem ferestrele pentru a lăsa aerul proaspăt să intre. Dar mai rău a făcut pentru că oamenii au intrat în panică. Puţin mai târziu, trenul nostru s-a pus în mişcare , şi am ajuns în staţie. Oamenii au început să se precipite spre ieşire, şi am ajuns în stradă. "

Conform mărturiei femeii, mai multe maşini de poliţie, pompieri şi ambulanţe sunt în prezent de centrul oraşului. Oamenii iau taxiuri, toată lumea este preocupată de ceea ce se întâmplă în jur.

Polina, studentă, susţine că a auzit o bubuitură puternică înainte ca un miros de fum să umple garnitura de metrou dintre staţiile Institutul Tehnologic şi Piaţa Sennaia. ”Călătoream în următorul vagon, nu în cel în care s-a produs deflagraţia, şi în acel moment era multă aglomeraţie: toate scaunele erau ocupate şi multe persoane stăteau în picioare.





Explozia a avut loc între staţii. Am auzit o bubuitură puternică, iar apoi am simţit un miros puternic înainte să vină fumul”, a declarat Polina. Ea a mai explicat că toţi oamenii au început să alerge spre celălalt capăt al vagonului, iar două femei au leşinat din cauza aglomeraţiei. ”Asta se întâmpla în timp ce metroul continua să meargă, nu s-a oprit. Toată lumea a coborât la Institutul Tehnologic . Atunci am văzut că vagonul alăturat era distrus, ferestrele erau sparte, nu era lumină, numai sânge”.





O sursă a declarat că mai multe camere de supraveghere de la metrou l-au surprins pe cle care ar fi ascuns un dispozitiv explozibil improvizat într-o servietă dintr-un tren care staţiona la Piaţa Sennai, transmite Interfax. Un martor susţine că un brăbat ar fi abandonat o servietă în vagonul de metrou zguduit de puternica explozie din Sankt Petesburg.





”A fost o explozie pe şine, un bărbat a lăsat o servietă în vagon, a coborât din vagon şi s-a mutat în alt vagon”, i-ar fi scris martorul unui prieten, într-un SMS, notează Interfax.