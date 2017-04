Cecenia: Membrii comunităţii LGBT arestaţi şi torturaţi în închisori secrete. Trei persoane decedate

„De câteva săptămâni acum, are loc o campanie brutală împotriva comunităţii LGBT din Cecenia. Autorităţile, sub controlul direct al liderului acestei republici, Ramzan Kadyrov, au reţinut zeci de bărbaţi sub suspiciunea de a fi homosexuali. pe care i-au supus unui tratament umilitor şi de tortură. Unii dintre aceştia sunt daţi dispăruţi. Alţii au fost înapoiaţi familiilor cu răni grave cauzate de violenţă fizică. Cel puţin trei oameni au murit de la începutul acestei campanii brutale”, scrie Tanya Lokshina, director în cadrul organizaţiei Human Rights Watch.





„Atunci când curentul electric trece prin corpul tău şi acesta începe să tremure nu mai gândeşti nimic şi începi să ţipi. Alteori stai acolo şi nu auzi decât ţipetele şi urletele celor ce sunt torturaţi”, a povestit un supravieţuitor celor de la Novoya Gazeta. Deşi acest gen de atrocităţi descrise în paginile ziarului nu au fost confirmate independent, cei de la Human Rights Watch susţin că ele sunt coerente cu ceea ce alte surse locale le-au declarat.





Aceste informaţii denotă gradul în care liderul absolut al acestei republici musulmane, Ramzan Kadyrov, a transformat Cecenia într-o ţară ce aderă cu stricteţe la normele sociale ultra-tradiţionale şi religioase. Dl. Kadyrov şi-a exprimat susţinerea pentru poligamie şi pentru aşa numitele omoruri în numele onoarei. Orice discuţie despre homosexualitate este un tabu. În răspuns la articolele din Novaya Gazeta, purtătorul de cuvânt al liderului cecen a afirmat că nu există homosexuali în Cecenia. „Nu poţi reţine şi persecuta persoane ce pur şi simplu nu există în republica noastră. Dacă ar fi astfel de oameni în Cecenia, forţele de ordine nu ar trebui să facă nimic pentru că rudele lor i-ar trimite mai întâi într-un loc de unde nu se pot întoarce”, a sunat declaraţia lui purtătorului de cuvânt, Alvi karimov, pentru agenţia de ştiri Interfax.





Zilele trecute, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin, Dmitry Peskov, a declarat că autorităţile de la Kemlin nu aveau cunoştinţă de această situaţie şi că instituţiile de securitate vor analiza aceste informaţii.





Săptămânalul The Economist susţine că deşi „o intervenţie din partea preşedintelui Putin ar putea fi singurul lucru care să convingă autorităţile cecene să oprească aceste violenţe împotriva comunităţii LGBT, Kremlinul depinde de Dl. Kadyrov pentru a menţine ordinea în această republică volatilă”, subliniind faptul că relaţia cu liderul cecen a devenit problematică în ultimii ani şi pentru Kremlin.