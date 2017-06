„Time“: Donald Trump, printre cele mai influente persoane de pe internet

În acest context, liderul Casei Albe, care a stârnit prin mesajele sale postate pe Twitter vâlvă în întreaga lume încă dinainte de a deveni preşedinte, nu avea cum să lipsească de pe listă.

În afară de Donald Trump, care a afirmat la un moment dat că oamenii îl consideră un „Hemingway al Twitter-ului“, pe listă apare şi fetiţa siriană în vârstă de numai opt ani Bana Alabed, care a devenit cunoscută pe plan internaţional datorită mesajelor sale publicate tot pe reţeaua Twitter în timpul asediului din Alep.

Bana Alabed Foto: Twitter@AlabedBana

Ajutată de mama ei, Fatemah, care administrează contul @AlabedBana pe Twitter, fetiţa a publicat fotografii şi înregistrări video ce descriau viaţa de zi cu zi a compatrioţilor ei în timpul războiului din Siria. Contul său, lansat la sfârşitul lunii septembrie a anului 2016, este urmărit deja de aproximativ 365.000 de persoane, notează Reuters.

„Nu pot să ies afară din casă din cauza bombardamentelor. Vă rog, nu ne mai bombardaţi“, a scris Bana Alabed în prima zi după ce şi-a creat un cont pe această reţea.

În decembrie, Bana Alabed a fost evacuată, alături de familia ei, din partea estică a oraşului Alep, ocupată de rebeli, ajungând în Turcia.

Totodată, printre cele mai influente persoane de pe internet se numără, potrivit selecţiei făcute de editorii revistei „Time“, Matt Drudge, creatorul site-ul de ştiri Drudge Report, dar şi opozantul rus Aleksei Navalnîi, al cărui canal - unde a publicat numeroase videoclipuri ce au inspirat un val de proteste antiguvernamentale - are peste 1 milion de abonaţi.

Scriitoarea J.K. Rowling, celebră pentru cărţile din seria „Harry Potter”, a devenit o influenţă în mediul online, după ce, în ultimii ani a adus numeroase critici populismului, dar şi preşedintelui Donald Trump.

J.K. Rowling Foto: EPA

Editorii „Time“ i-au selectat şi pe Chrissy Teigen, Carter Wilkerson şi Yao Chen.

Chrissy Teigen, în vârstă de 31 de ani, are aproximativ 20 de milioane de fani pe conturile de Twitter şi Instagram, este model, autoare a uneia dintre cele mai bine vândute cărţi de bucate şi prezentatoare TV.

Adolescentul Carter Wilkerson a solicitat, în luna aprilie, redistribuirea unui mesaj pe Twitter pentru a câştiga provizii pentru un an de chicken nuggets. Mesajul său a fost redistribuit de 18 milioane de utlizatori.

Actriţa chineză Yao Chen, cea mai populară persoană de pe reţeaua Weibo, unde are 79 de milioane de „urmăritori“, a devenit, în urma implicării sale în problema refugiaţilor, ambasador ONU al bunăvoinţei, notează News.ro.

Apar pe listă şi Brian Reed, creatorul podcastului „S-Town“, ale cărui şapte episoade au fost descărcate în prima săptămână de la lansare (martie) de peste 16 milioane de utilizatori, precum şi trupa coreeană BTS (Bangtan Sonyeondan), care a ajuns, în 2016, pe locul 26 în topul Billboard 200, cu „Wings“, cea mai înaltă poziţie atinsă de un album K-pop, şi a câştigat premiul categoriei „Top Social Artist“ la premiile Billboard.

Lista este completată de artistul Matt Furie, creatorul meme-ului Pepe the Frog, Steven Pruitt, redactor al enciclopediei Wikipedia, care a făcut, din 2006, peste 2 milioane de editări, mai mult decât oricare alt redactor de limbă engleză, modelul canadian Gigi Gorgeous, ambasador al companiei Revlon, Jonathan Sun, care a lansat o campanie pentru promovarea meme-ului „Sad Kermit“ ca simbol al speranţei, cântăreaţa Katy Perry, starleta Kim Kardashian, Branden Miller, dar şi de Ezra Levin, Leah Greenberg, Angel Padilla, Sarah Dohl şi Matt Traldi (fondatori ai The Indivisible Guide), cântăreaţa Rihanna, interpretul Chance the Rapper, Ariel Martin (cunoscută între utilizatorii aplicaţiei Musical.ly drept Baby Arial), vloggerul Cassey Ho, bloggerul Huda Kattan, Mark Fischbach - care comentează video jocuri-, precum şi de Danielle Weisberg & Carly Zakin, creatoarele newsletter-ului The Skimm.