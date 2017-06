O răscumpărare de 1 miliard de dolari. Înţelegerea ce a înfuriat rivalii Statului Qatar

Comandanţii unor grupuri militante implicate şi oficiali guvernamentali din regiune le-au declarat celor de la Financial Times că Statul Qatar a plătit această de bani uriaşă pentru a asigura eliberarea a 26 de membri a unei expediţii aflate la vânătoare în Sudul Irakului şi a aproape 50 de militanţi capturaţi de jihadişti în Siria. Conform acestor mărturii, Doha a plătit această răscumpărare către două grupuri aflate în topul listelor negre anti-terorism: un grup militant afiliat cu al-Qaeda ce operează în Siria şi către oficiali de securitate iranieni.

Această înţelegere, ce s-a consumat în luna aprilie a acestui an, a tras semnale de alarmă în rândul statelor vecine Qatarului cu privire la rolul micuţului stat în finanţarea terorismului într-o zonă marcată de conflicte multiple şi rivalităţi religioase.

Drept răspuns, luni dimineaţă Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Bahrain - la care s-au alăturat ulterior Yemen şi Maldive, au luat decizia extraordinară de a tăia toate legăturile diplomatice cu Statul Qatar - sub acuzaţia directă de finanţare a extremismului şi terorismului în Orient.

„Această sumă uriaşă plătită drept răscumpărare a fost ultima picătură ce a umplut paharul”, a declarat un comentator politic citat de publicaţia londoneză.

Oficialii de la Doha au negat că finanţează grupurile teroriste din zonă şi au criticat blocada impusă de statele vecine ca „fiind fundamentată pe acuzaţii ce nu au nicio bază în realitate”. Aceştia nu au dorit să comenteze informaţiile legate de răscumpărările plătite publicate de FT, însă publicaţia britanică susţine că o persoană apropiată de oficialii guvernamentali ai Qatarului a confirmat existenţa acestor plăţi, fără a cunoaşte cu exactitate sumele implicate.

Statul Qatar este unul din aliaţii Statelor Unite din zona Golfului Persic, găzduind o importantă bază militară americană - cu peste 11.000 de soldaţi şi operând ca centru de comandă în ofensiva împotriva ISIS. Statele din jur, care ca şi Qatarul aparţin de ramura sunnită a islamului, au avut în ultima vreme o relaţie rece cu acest stat, pe care l-au acuzat de un rol rebel în raport cu Iranul şi au invidiat faptul că acest stat a devenit o putere media regională prin influenţa oferită de postul Al Jazeera.

O serie de experţi au declarat pentru CNN că, în faţa acestei adevărate blocade economice, Statul Qatar nu are altă opţiune decât să cedeze.

Qatarul are o lungă istorie în ceea ce priveşte legăturile politice cu o serie de grupuri „controversate” din regiune, grupuri ce includ militanţi din Darfur, Sudan, altele ce susţin talibani în Afganistan sau Hamas în Gaza. Doha se prezintă însă drept un actor neutru în Orient, alegând să acţioneze ca intermediar în multiplele conflicte din zonă. Rivalii Qatarului susţin însă că acesta se foloseşte de aceste legături pentru a finanţa grupări islamiste radicale. Pentru aceste ţări, această înţelegere de răscumpărare este doar o dovadă în plus a intenţiilor reale ale Qatarului.

„Dacă vreţi să înţelegeţi cum finanţează Qatarul grupările jihadiste nu trebuie să vă uitaţi mai departe de înţelegerea de răscumpărare a ostatecilor”, a declarat lider al opoziţiei din Siria ce a mediat, în trecut, un schimb de ostateci cu o grupare afiliată cu al-Qaeda. „Şi aceasta nu este singura - este doar una dintr-o serie de astfel de înţelegeri de la începutul războiului”, a completat acesta.

Conform celor de la FT, ce susţin că au obţinut mărturii de la mai mulţi oficiali implicaţi în această înţelegere, aproape 700 milioane $ au fost plătiţi unor oficiali iranieni şi unor grupări islamice şiite susţinute de către Iran. Alte 300 de milioane $ ar fi mers către grupări islamiste din Siria, în special către Tahrir al-Sham, o grupare afiliată cu al-Qaeda, în opinia experţilor occidentali.

Această întreagă operaţiune ar fi început acum mai bine de un an, în decembrie 2015, când grupul militant ce operează în Irak apropiat de Iran, Kata'eb Hizbollah, i-ar fi răpit pe cei 26 de membrii ai familiei regale a Qatarului. Conform celor de la FT, trei lideri militanţi irakieni au declarat că aceştia au fost ţinuţi în Iran până când răscumpărarea a fost plătită. Această grupare are legături apropiate cu Hizbollah, gruparea militantă din Liban, ce luptă alături de forţele fidele preşedintelui Bashar al-Assad. Financial Times citează două surse diplomatice regionale, conform cărora motivul acestei răpiri a fost obţinerea unei „monede de schimb” în negocierea eliberării mai multor luptători şiiţi, prizonieri în Siria ai grupării Tahrir al-Sham.

Sursele citate de jurnaliştii britanici susţin că această înţelegere ilustrează modul în care Qatarul finanţează grupările jihadiste din Siria.

Însă, pentru statele din Golf cea mai importantă problemă pare a fi însă susţinerea pe care Doha o acordă Teheranului, principalul rival regional al Arabiei şi aliaţilor ei, pe care-l acuză de finanţarea diverselor conflicte din lumea arabă.

Un diplomat occidental a afirmat pentru FT că această înţelegere a oferit acoperirea perfectă pentru politica Qatarului de finanţare a acestor grupări islamiste. „Iranul şi Qatarul au căutat de multă vreme o acoperire pentru acest schimb de ostateci, şi în final au găsit-o”, a afirmat acesta.

Un oficial arab regional a declarat jurnaliştilor britanici că suma totală plătită grupărilor jihadiste este de aproape 300 milioane $.

„Deci, dacă adunăm acestă sumă la ceilalţi 700 de milioane $ plătiţi Iranului şi grupurilor susţinute de Teheran, asta înseamnă că Statul Qatar a plătit aproape un miliard de dolari în această înţelegere nebună”, a afirmat acesta.

Un alt capitol plin de intrigă în această poveste s-a consumat în luna aprilie a acestui an, când prim-ministrul irakian Haidar al-Abadi a declarat că autorităţile irakiene au confiscat sute de milioane de dolari ce ar fi ajuns ilegal în Irak în avioane ale Qatarului. Nu este clar dacă aceste sume de bani fac parte din această tranzacţie sau reprezintă o altă plată.

„Toţi aceşti bani au fost aduşi în valize. Vă puteţi imagina cum arată asta?”, a încheiat un oficial irakian pentru Financial Times.