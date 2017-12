S-a aflat cine este proprietarul Castelului Ludovic al XIV-lea, cea mai scumpă proprietate din lume

Castelul Ludovic al XIV-lea, un edificiu de 5.000 de metri pătraţi locuibili construit în apropiere de Paris în stilul Palatului Versailles, este în prezent cea mai scumpă proprietate imobiliară din Franţa şi probabil cea mai scumpă din lume în momentul vânzării, iar posesorul său este prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, în vârstă de 32 de ani, dezvăluie NYT.

Construită în 2011 în comuna Louveciennes, la vest de Paris, luxoasa proprietate a fost vândută în septembrie 2015 de societatea franceză specializată în tranzacţii cu imobile de lux Daniel Féau, membră a reţelei Christie's. Până acum nu s-a ştiut nimic despre adevăratul cumpărător, care a pus mâna pe o construcţie specifică secolului XVII şi dotată cu ultimele tehnologii, cum ar fi controlarea fântânilor arteziene prin iPhone.

Mohammad bin Salman

Site-ul francez Mediapart a scris încă din iulie anul curent că Mohammad bin Salman ar deţine acest castel, iar NYT tocmai a confirmat această informaţie.

Potriviti NYT, prinţul moştenitor al tronului saudit, care de altfel pledează pentru austeritate, deţine Castelul Ludovic al XIV-lea prin intermediul unui lanţ de societăţi paravan. Mai exact, societăţile franceze care apar în actele de proprietate sunt administrate de o firmă din Luxemburg, Prestigestate SARL, care la rândul ei se află sub controlul Eight Investment. Cele două companii sunt conduse de Thamer Nassief, care se prezintă pe LinkedIn drept „preşedintele pentru afaceri private al prinţului moştenitor“ Mohammad bin Salman. Potrivit unor documente consultate de NYT, Eight Investment aparţine „unor membri ai familiei regale saudite“. Eight Investment este de asemenea în spatele achiziţionării unui iaht cu 500 de milioane de dolari în 2015, dar şi a tabloului „Salvator Mundi“, semnat de Leonardo da Vinci şi vândut la licitaţie acum o lună cu 450 de milioane de dolari.

Peste 200 de personalităţi influente din Arabia Saudită au fost arestate recent în cadrul unei vaste campanii anticorupţie, între care miliardari celebri, miniştri şi foşti miniştri.

Interogate de AFP, autorităţile saudite nu au vrut să facă comentarii pe marginea acestor dezvăluiri.