Zuckerberg, prânz şi întrevedere cu Macron, la Paris

Cincizeci de antreprenori de la Silicon Valley au fost invitaţi la Paris pentru un summit numit „Tech for good“.

După luarea prânzului împreună şi participarea la diverse ateliere, Emmanuel Macron şi Mark Zuckerberg vor avea o discuţie privată. Această întrevedere are loc a doua zi de la audierea lui Zuckerberg în Parlamentul European pe marginea scurgerii de informaţii către Cambridge Analytica, o companie britanică acuzată că a pus mâna în mod fraudulos pe datele a 87 de milioane de utilizatori ai Facebook şi le-a folosit în scopuri politice. În Franţa, această scurgere de date a vizat 211.667 de utilizatori.

Zuckerberg va profita de întâlnirea cu Macron pentru a prezenta investiţiile companiei sale în Franţa şi în Europa, dar şi angajamentul pentru inovare, a spus o sursă apropiată lui.

FAIR Paris, laboratorul de inteligenţă artificială al Facebook din Franţa, va împlini trei ani de la deschidere pe 2 iunie. Conducerea Facebook a decis să dubleze numărul cercetătorilor de la FAIR Paris, iar Zuckerberg îi va prezenta acest plan lui Macron.

În plus, întâlnirea dintre cei doi are loc în contextul în care Macron luptă pentru introducerea unei noi fiscalităţi pentru actorii din industria IT.

Giganţi IT precum Google, Apple, Facebook şi Amazon plătesc în prezent impozite de 9%, cu mult sub procentajul de 23% care vizează companiile din alte domenii.

Preşedintele Franţei vrea o creştere cu 3% a taxării companiilor IT cu venituri de peste 50 de milioane de euro în Uniunea Europeană, dar se confruntă cu rezistenţa unor ţări mai permisibile în privinţa fiscalităţii, între care Cehia, Luxemburg, Irlanda şi Malta.