Zeci de mii de persoane s-au strâns la Istanbul, pentru a-l întâmpina pe liderul formaţiunii de opoziţie CHP

“Nimeni să nu creadă că acest marş este ultimul”, a spus mulţimii Kemal Kiliçdaroglu, liderul Partidului Republican al Poporului (CHP), după 25 de zile de marş de la Ankara la Istanbul. “9 iulie este o nouă etapă (...), o nouă naştere”, a adăugat el.

Mulţumea s-a strâns pe o esplanadă de pe malul mării, în apropiere de închisoarea Maltepe, unde este închis Enis Berberoglu, deputat CHP condamnat la 25 de ani după gratii pentru că a transmis ziarului de opoziţie Cumhurriyet informaţii confidentaţiale.

Kemal Kiliçdaroglu, care a mărşăluit fără însemne de partid, a fost aclamat de numeroşi susţinători pe tot traseul.

“Am mărşăluit pentru justiţie, am mărşăluit pentru drepturile oprimaţilor, am mărşăluit pentru deputaţii închişi, am mărşăluit pentru jurnaliştii închişi, am mărşăluit pentru profesorii universitari oprimaţi”, a spus politicianul de 68 de ani.