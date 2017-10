VIDEO Regina Elisabeta a II-a, o parioare norocoasă. A câştigat peste 7 milioane de euro din cursele de cai

Conform The Times, Elisabeta a II-a Marii Britanii pariază pe cursele de cai şi obţine câştiguri substanţiale. Din 1988 până în prezent, suverana britanică a pariat pe 2.815 de curse de cai, iar 451 dintre ele au fost câştigătoare. The Times dă asigurări că regina este pe plus la pariuri, câştigând în total 7,8 milioane euro.

Numai în acest an Elisabeta a II-a are 20 de victorii la activ, cu un profit total de 464.353 de euro.

Averea personală a Elisabetei a II-a era estimată la 360 de milioane de euro în 2016. Ea deţine 24 de cai de curse. Elisabeta a II-a bucurându-se de o victorie