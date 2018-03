VIDEO Haos şi panică într-un club de noapte din apropierea Londrei: cel puţin 13 răniţi după ce un bărbat a intrat cu maşina în local

Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost arestat sub acuzaţia de tentativă de omor în urma incidentului, care a avut loc sâmbătă, la Gravesend, la aproximativ 48 de kilometri sud-est de Londra, a anunţat Poliţia din Kent.

Forţele de ordine au subliniat că nu consideră că incidentul este terorist.

În imagini postate pe reţele sociale apare un vehicul pe un ring de dans, într-un cort, la clubul de noapte Blake’s.

Într-un mesaj postat pe Facebook, clubul a mulţumit pentru ”acţiunile eroice ale echipei noastre şi invitaţilor care l-au prins pe individ înainte să facă şi mai mult rău”.

Poliţia a anunţat duminică faptul că cel puţin 13 persoane au fost rănite, unele prezentând fracturi, dar că viaţa niciuneia nu este în pericol.

#BREAKING NEWS: A car has plowed into a nightclub in Gravesend, Kent. Reports of many people injured. pic.twitter.com/VcoxUYouFf