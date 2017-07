Peste 2.000 de persoane evacuate la Paris, în urma unui incident de securitate pe aeroportul Charles de Gaulle

„La aproximativ 15.15 (16.15 ora României), o persoană a trecut de porţi în sens invers şi am fost forţaţi să evacuăm după ce am descoperit acest incident, pentru a decontamina zona. Niciun obiect nu a fost descoperit”, a declarat o sursă de pe aeroportul Charles de Gaulles.

Respectivele porţi sunt păzite de un agent de securitate, care şi-a părăsit temporar postul, dar fără a-şi informa superiorii ierarhici.

Potrivit unei alte surse, peste 2.000 de persoane au fost evacuate din ”zona privată”, unde pasagerii au acces doar după ce trec de filtrele de securitate înainte de îmbarcare.

”Este o situaţie excepţională”.

Everybody evacuated at the Charles de Gaulle airport into the depature area. NO word on what is causing the evacuation pic.twitter.com/aHJCKf8X7X