One Love Manchester - ”Îngerii” lui Robbie Williams, ”fericirea” lui Pharell şi spiritul unui oraş minunat

One Love Manchester/ Foto: EPA

”Trebuie să ne distrăm”, au spus fanii adunaţi pe arena din Manchester. ”No Fear” (fără frică, n.r) era mesajul afişat pe bannere de diverse dimensiuni.

Mulţimea a ţinut un minut de reculegere, la începutul evenimentului. Episcopul de Manchester, David Walker, a fost cel care a condus momentul dedicat victimelor ”de oriunde terorismul şi-a arătat faţa urâtă”.

Primarul oraşului, Andy Burham, a declarat că este ”foarte bine” că acest eveniment are loc. ”Care este alternativa?”, s-a întrebat într-o discuţie cu BBC. ”Devenim temători, iar ăsta nu este răspunsul”, a spus primarul.

Măsurile de securitate au fost înăsprite pentru acest show, mai ales după atacurile de la Londra de noaptea trecută. Toţi cei care au pătruns pe terenul de cricket Old Trafford au fost verificaţi, fiind folosite inclusiv sisteme de securitate de tipul celor utilizate în aeroporturi.

Primii artişti care au urcat pe scenă au fost Marcus Mumford, Take That, Robbie Williams, Pharell Williams, Miley Cyrus şi Black Eyed Peas.

Mumford a cerut celor 50.000 de oameni să ţină încă un moment de reculegere. ”Haideţi să nu ne fie frică”, i-a îndemnat el. Cântăreţul a interpretat acustic piesa ”Timshel” şi i-a introdus în scenă pe membrii grupului Take That.

”Vrem să fim puternici, să privim spre cer şi să cântăm tare şi mândru”, a spus liderul grupului, Gary Barlow.

Gary Barlow l-a prezentat pe scenă pe fostul său coleg de trupă, Robbie Williams, fără a cânta împreună, aşa cum cea mai mare parte a publicului spera.

Dacă Robbie Williams a cântat ”Strong” şi emoţionanta baladă ”Angels”, Pharell Williams şi Miley Cyrus au interpretat melodia ”Happy”.

”Să luptăm pentru ceea ce este drept”, a spus Miley Cyrus.

În plus, Pharell Williams a cântat şi împreună cu Marcus Mumford piesa ”Get Lucky” a celor de la Daft Punk.

Scooter Braun, managerul Arianei Grande, a urcat pe scenă pentru a mulţumi toturor celor implicaţi în realizarea evenimentului: ”Suntem mândri că aţi înfruntat şi aţi luat atitudine. Noaptea trecută, naţiunea voastră a fost greu încercată şi aţi avut puterea de a ieşi astăzi aici”.

Adam, un adolescent în vârstă de 15 ani, rănit în atacul din 22 mai, i-a spus managerului Arianei, pe când se afla cu aceasta în vizită la spital: ”Scooter, spune-le să nu privească în urmă cu mânie, dragostea se răspândeşte”.

În urmă cu exact doi ani, pe 4 iunie 2015, Ariana Grande a susţinut primul concert în Manchester, a mai spus el, înainte de a o prezenta pe artistă, care a fost primită cu ovaţii de mulţimea adunată duminică.

”Este important să ne amintim că oamenii vor să se înţeleagă unii cu alţii. Împreună - ăsta este cel mai puternic mesaj”, a spus Chris Martin, liderul trupei Coldplay înainte de începerea show-lui.

Bono, liderul grupului irlandez U2, a transmis un mesaj: ”Inimile noastre sunt alături de voi. Toate inimile noastre sunt cu Manchester şi cu Marea Britanie. Avem atât de mulţi prieteni în oraşul ăsta. Suferim pentru părinţii care şi-au pierdut copiii şi pentru copiii care şi-au pierdut părinţii în această oroare fără sens. Nu există sfârşit pentru durere. La fel cum ştim că nu există un sfţârşit pentru dragoste. Este gândul pe care îl avem pentru oamenii aceştia. Ne vom vedea din nou când stelele vor cădea din cer”.

Un mesaj a transmis şi Stevie Wonder. El a spus că este alături de locuitorii oraşului Manchester. ”Oricine spune că distrugerea are legătură cu Dumnezeu sau Allah minte”.

Pe scena evenimentului a urcat şi grupul Little Mix, care a însoţit-o pe Ariana Grande în turneul ”Dangerous Woman” din Statele Unite, la începutul acestui an. Cele patru cântăreţe au interpretat piesa ”Wings”.

Un duo l-au format Ariana Grande şi Victoria Monét, care au interpretat ”Better Days”, după care pe scenă a urcat cântăreaţa britanică Imogen Heap.

Şi fostul fotbalist David Beckham, star al echipei Manchester United, a transmis un mesaj: ”Manchester mi-a fost casă timp de mulţi ani. Ca tată, ceea ce s-a întâmplat m-a întristat foarte mult şi este o zi pe care nu o vom uita niciodată. Sunt mândru de toată lumea care este acolo astăzi - în public şi pe scenă. Seara asta este pentru aducerea aminte de cei care a suferit atât de mult în noaptea aceea, dar şi pentru a sărbători spiritul unui oraş minunat. Este un loc pe care toţi îl iubim”.

Ed Sheeran a cântat înainte ca Ariana Grande să urce din nou pe scenă alături de elevi de la Parrs Wood High School, dar şi de Miley Cyrus, pentru a cânta ”Don’t dream it’s over” a trupei Crowded House.

Ariana Grande a povestit pe scenă cum a decurs întâlnirea cu mama Oliviei Campbell, o tânără în vârstă de 15 ani care a fost ucisă în atentatul din urmăcu 13 zile. ”Am început să plâng şi ea m-a îmbrăţişat şi mi-a spus că ar fi trebuit să mă opresc din plâns, pentru că Olivia nu ar fi vrut ca eu să plâng. Apoi mi-a spus că Olivia ar fi vrut să audă hiturile”. Astfel, a adăugat cântăreaţa, a schimbat setlistul pregătit sâmbătă pentru acest concert.

Katy Perry, care şi-a făcut apariţia cu un look complet schimbat, artista a întrebat mulţimea: ”Nu este uşor să alegi mereu dragostea, aşa-i? Mai ales în momente ca acestea. Poate fi cel mai dificil lucru. Dar dragostea cucereşte frica şi cucereşte ura şi această dragoste pe care o alegeţi vă va da putere şi este cea mai mare putere a noastră”.

Ea a încurajat spectatorii să îşi spună că se iubesc şi a cântat piesa ”Part of me”. Despre dragoste a vorbit şi Justin Bieber, care a venit însoţit de o chitară acustică.

Trupa Coldplay a interpretat piesa ”Don’t look back in anger” a formaţiei Oasis, originară din Manchester. Ariana Grande a stat pe scenă alături de Chris Martin, iar publicul i-a acompaniat pe membrii trupei Coldplay.

Formaţia a interpretat şi melodia ”Fix you”, care a fost cântată la unison de zecile de mii de oameni prezenţi pe stadion.

”Lacrimile curg pe faţa ta/ Îţi promit că vei învăţa din greşelile mele (...) Luminile te vor îndruma spre casă”, sunt versurile cântate de spectatorii de pe arena Old Trafford.

Un invitat supriză a fost lăsat pentru finalul celor trei ore de spectacol - Liam Gallagher, solistul fostei formaţii Oasis. El a cântat mai multe melodii - vechi şi noi - şi a făcut cadou publicului tamburina.

Ariana Grande a revenit pe scenă, împreună cu echipa sa şi artişti care au participa la show şi a interpretat hitul ”One last time”, care a fost urmat de ”Somewhere over the rainbow”.

Evenimentul s-a încheiat la ora locală 22.10.

În urma vânzării biletelor şi a donaţiilor făcute prin SMS, se estimează că a fost strânsă suma de 2 milioane de lire sterline. Aceasta va fi donată victimelor şi familiilor afectate de atacul terorist care a avut loc în urmă cu două săptămâni.

Un număr de 22 de persoane au fost ucise, dintre care şapte copii, când Salman Abedi a detonat o bombă la ieşirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert Ariana Grande. Cincizeci de răniţi în atac se mai află internaţi, iar 17 dintre ei sunt în stare critică.