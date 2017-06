Mărturii din turnul groazei din Londra: „Am văzut o persoană căzând de la etaj şi o femeie care îşi ţinea copilul la fereastră“ VIDEO

200 de pompieri, 45 de auto speciale şi peste 20 de ambulanţe au fost mobilizate imediat la locul incendiului.

Martorii spun că pompierii au reuşit să evacueze doar etajele inferioare ale clădirii, în timp ce flăcarile cuprinseseră deja întregul turnul. În imobil locuiau 600 de locatari şi majoritatea dormeau în momentul declanşării incendiului. Cei aflaţi în apropiere povestesc că au vazut oameni sărind de la ferestre sau făcând semne disperate după ajutor.

Un locatar a reuşit să coboare de la etajul 17 împreună cu mătuşa lui în vârstă de 68 de ani.

„Am văzut pompierii şi ne uitam afară să vedem ce se întâmplă. Nu a fost alarmă de incendiu pentru că nu avem un sistem integrat în clădire. Am ieşit pe hol şi am simţit fum. Am intrat iar în casă şi am văzut flacăra urcând rapid din cauza izolaţiei extrem de imflamabile. S-a aprins ca un chibrit", a povestit bărbatul pentru Channel 4 News.

Sute de locatari care au reuşit să iasă la timp din apartamente au povestit ce au văzut.

"Era fum peste tot. Erau oameni jos, erau bucăţi care cădeau din blocul în flăcari, oameni care ţipau. Oamenii încă dormeau la etajele superioare şi nu ştiau ce se întâmplă. Nici nu sunt sigur dacă jumătate dintre ei au reuşit să scape. Erau copii la geamuri, oameni care aprindeau lanternele de la telefoane ca să ceară ajutor. Pompierii nu au putut să ajungă sus", a spus un alt locatar.

"Am auzit unii oameni care au strigat după ajutor, pe la etajele 19-20. Făceau semnale cu lanternele, dar acum s-au oprit. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ei, dacă sunt teferi sau nu. A fost oribil. Aşa un foc nu am mai văzut niciodată", a spus un alt martor.

Un alt locatar a povestit că a văzut "o persoană căzând de la etaj" şi "o femeie care îşi ţinea copilul la fereastră". El a spus a spus că a încercat să intre în cladire dar a ajuns doar până la etajul 2 pentru că fumul era prea gros. "Am auzit ţipete, le-am spus unor oameni să coboare şi au spus că nu pot ieşi din apartamente pentru că fumul este prea gros pe coridoare", a povestit martorul.

Un jurnalist de la Channel 4 spune că a vorbit cu o femeie care a văzut o mamă aruncându-şi copilul de la fereastră. Şi alţi locatari au spus că au văzut oameni sărind de la fereastră.

Un supravieţuitor al incendiului din vestul Londrei se declară norocos că a scăpat cu viaţă, relatează The Associated Press.

Edward Daffarn a spus miercuri că se afla la etajul al 16-lea şi a auzit alarma de fum a unui vecin.

Alt vecin l-a sunat şi l-a îndemnat să iasă afară, spune bărbatul. Un fum dens era pe hol, declară el, adăugând că nu putea găsi scările.

O femeie şi-a aruncat bebeluşul de la etajul nouă sau zece O martoră afirmă că a văzut o persoană prinzând un bebeluş aruncat din blocul turn, în vestul Londrei, în care a izbucnit un incendiu, soldat cu un număr necunoscut de morţi şi cel puţin 50 de răniţi, relatează The Associated Press. Samira Lamrani a declarat pentru agenţia britanică de ştiri Press Association (PA) că a văzut o femeie care a încercat să-şi salveze bebeluşul aruncându-l de la o fereastră ”de la etajul al nouălea sau al zecelea”. ”Oameni au început să apară la ferestre, bătând şi strigând cu disperare. Ferestrele erau întredeschise, iar o femeie făcea semene că urma să-şi arunce bebeluşul, pentru ca să-l prindă cineva”, a spus ea. ”Cineva l-a prins. Un domn a fugit şi a reuşit să prindă bebeluşul”.

Chiriaşi se plâng de ani de zile de diverse probleme în clădire, spune Daffarn.

O organizaţie comunitară, The Grenfell Action Group, care se opune unui proiect de reamenajare în vecinătate, a avertizat în legătură cu riscul de incendiu încă din 2013, scrie AP.

Organizaţia scrie pe blog că şi-a semnalat îngrijorarea cu privire la teste şi mentenenţa echipamentului de luptă împotriva incendiilor, dar şi faţă de blocarea ieşirilor în cazuri de urgenţă.

Primarul Londrei, Sadiq Khan a spus că vor trebui să se dea nişte răspunsuri cu privire la siguranţa blocurilor de tip turn. „Aceste întrebări sunt într-adevăr întrebări importante cărora trebuie să li se dea un răspuns“, a declarat Khan la BBC Radio. „În întreaga Londră avem multe, multe blocuri turn şi nu putem avea o situaţie în care siguranţa oamenilor este pusă în pericol ca urmare a unor sfaturi proaste sau dacă este cazul, după cum s-a afirmat, pentru că blocurile turn nu sunt dotate şi menţinute în mod corespunzător“, a adăugat el.

Unii locatari ai imobilului au declarat că au fost sfătuiţi să rămână în apartamente în caz de incendiu, în timp ce asociaţia de locatari a blocului turn a avertizat anterior că este îngrijorată de riscul unui incendiu de proporţii.

Nick Paget-Brown,un consilier local din Kensington, a declarat că „o anchetă aprofundată cu privire la cauza incendiului şi motivului pentru care s-a extins atât de repede“ este necesară, relatează BBC News.

Există întotdeauna îngrijorări cu privire la securitatea la incendii în blocurile turn, a declarat el, subliniind că imobilele Consiliului „sunt inspectate regulat”. „Câteva sute de persoane“ s-ar fi aflat în Grenfell Tower la momentul izbucnirii incendiului, în noaptea de marţi spre miercuri, a estimat reprezentantul cartierului Kensington and Chelsea.

El a declarat pentru BBC News că în turn sunt peste 130 de apartamente, însă „nu ştim încă cine era înăuntru“ când a izbucnit incendiul.

Situaţia a fost complicată de faptul că incendiul a izbucnit în mijlocul nopţii, când mai toată lumea doarme, a spus el.