Atac armat într-un club din Istanbul. Mărturiile cutremurătoare ale martorilor: se căţărau pe cadavre pentru a se salva VIDEO FOTO

Fotbalistul Sefa Boydaş - care joacă pentru echipa Beylerbeyispor din Liga a III-a - susţine că mai multe persoane au leşinat în momentul în care au auzit primele focuri de armă, iar oamenii s-au călcat pur şi simplu în picioare şi s-au căţărat peste cadavre pentru a scăpa cu viaţă din clubul de noapte situat în districtul Ortakoy.

Boydaş intrase în club alături de două prietene cu doar zece minute înainte de declanşarea atacului. Una dintre prietenele sale s-a prăbuşit din cauza şocului atunci când bărbatul înarmat a început să tragă la întâmplare în cei aproximativ 600 de oameni aflaţi în local.

„Tocmai ne găsisem un loc, în apropierea uşii era foarte mult praf şi fum. Apoi au început focurile de armă şi multe fete au leşinat. Ei spun că au murit 35 sau 40 de oameni, dar cred că sunt mai multe victime pentru că atunci când mergeam oamenii se căţărau unii peste alţii“, a explicat fotbalistul, citat de News.ro.

Sefa Boydaş a încercat să scape ţinând-o de mână pe prietena sa, dar aceasta a leşinat din cauza şocului şi a cărat-o în spate până la ieşirea din clubul Reina. Sportivul susţine că era imposibil să auzi ce spunea atacatorul, din cauza ţipetelor puternice: „Chiar dacă ţipa, nici atunci nu ai fi auzit nimic pentru că ţipetele mulţimii erau de o sută de ori mai puternice“.

Atac armat în clubul Reina din Istanbul. Peste 60 de ambulanţe au intervenit la faţa locului

Iniţial, presa turcă a relatat că atacatorul necunoscut a vorbit în limba arabă atunci când a intrat în clubul Reina.

Peste 60 de ambulanţe au intervenit la locul atacului armat. „Am venit aici ca să ne distrăm, dar totul s-a transformat imediat în haos şi într-o noapte de groază“, a declarat italianul Maximilien.

Rudele celor care petreceau în local s-au adunat de la primele ore ale dimineţii în apropierea clubului Reina, în încercarea de afla detalii despre cei dragi. „Sora mea era înăuntru. Am primit un apel şi mi-a spus că este înăuntru. Am auzit focurile de armă. Nu am reuşit să dau de ea după asta“, a relatat, printre lacrimi, o femeie.

Atac armat la Istanbul. Atacatorul avea mai multe arme

Martorii susţin că atacatorul a avut asupra sa mai multe arme cu ţeavă lungă, iar autorităţile au lansat o operaţiune masivă pentru capturarea acestuia. „Criminalul a intrat în clădire cu un Kalaşnikov. Seviciile secrete americane au avertizat în urmă cu o săptămână cu privire la un asemenea incident şi măsuri de securitate au fost luate pentru a evita un atac, inclusiv pe faleză. Şi uitaţi ce s-a întâmplat”, a declarat proprietarul clubului Reina, Mehmet Kocarslan. Unii martori susţin că atacatorul vorbea în limba arabă, însă informaţia nu a fost confirmată oficial, iar pentru a scăpa cu viaţă unele persoane aflate în club au sărit în apele Bosforului.





Atacul armat a avut loc în jurul orei locale 01.30, când aproximativ 600 de persoane sărbătoreau trecerea dintre ani în clubul Reina, aflat pe malul european al Bosforului.

„Un terorist cu o armă care avea ţeavă lungă a dus la capăt în mod brutal şi sălbatic acest atac, după ce a deschis focul spre persoane care erau aici pur şi simplu pentru a sărbători Anul Nou“, a declarat guvernatorul din Istanbul, Vasip Sahin.

Atac armat la Istanbul. Când teroarea vine costumată în Moş Crăciun

Potrivit autorităţilor, atacatorul a intrat în clubul de noapte îmbrăcat în costum de Moş Crăciun şi a împuşcat mai întâi un poliţist şi un civil care erau în faţa localului din Istanbul.

Clubul Reina este unul select, fiind frecventat şi de foarte mulţi cetăţeni străini, şi este situat pe malul european al Bosforului, lângă primul pod construit peste strâmtoarea care separă Europa de Asia. La Istanbul, 25.000 de poliţişti au fost mobilizaţi în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Autorităţile turce au luat măsuri de securitate suplimentare în noaptea dintre ani în urma atentatelor numeroase comise în ultimele luni de jihadiştii Statului Islamic, dar şi de militanţii kurzi de la PKK. Circulaţia rutieră a fost oprită pe mai multe artere care duc spre centrul Istanbulului, dar şi în Ankara. Mai mult, până la 17.000 de ofiţeri de poliţie au fost desfăşuraţi în noaptea dintre ani pe străzile din metropola situată pe malul Bosforului.

Jihadiştii Statului Islamic au comis în luna iulie un atentat sângeros la aeroportul internaţional Ataturk din apropiere de Istanbul. Un număr de 45 de persoane şi-au pierdut viaţa în atacul armat din terminalul aeroportului Ataturk. De asemenea, atacul armat din clubul de noapte are loc la aproape două săptămâni de la asasinarea ambasadorului rus Andrei Karlov în Ankara.

Turcia face parte din coaliţia internaţională care bombordează poziţiile jihadiştilor Statului Islamic din Siria şi Irak. De asemnea, soldaţii turci au lansat la finele lunii august o campanie militară împotriva jihadiştilor din apropierea frontierei cu Turcia.

Atac armat la Istanbul. Erdogan: Turcia va lupta până la capăt împotriva atentatelor teroriste