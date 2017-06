[1] Friedman, George: The next 100 years. A forecast for the 21st century, The Doubleday Publishing. Group, 2009.

[2] Dughin, Alexandr: Bazele geopoliticii si viitorul geopolitic al Rusiei, Editura Eurasiatica, Bucureşti 2011.

[3] Mongrenier, Jean Sylvestre: Rusia ameninţă oare Occidentul?, Editura Cartier, Chişinău, 2010.

[4] Bassin, Mark: Eurasianism Classical and Neo - The lines of continuity, Slavic Eurasian Studies, no.17, 2008.

[5] Bădescu, Ilie: Tratat de geopolitică, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2004.

[6] Dughin, Alexandr, op. cit.

[7] Chaudet, Didier; Parmentier, Florent; Pelopidas, Benoit: Imperiul în oglindă. Strategii de mare putere în SUA şi Rusia, Editura Cartier, 2008

[8] Merită amintita remarca congresmanului american Mike Rogers, preşedintele Subcomitetului pentru Forţe Strategice din Comitetul pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanţilor, care a declarat în cadrul emisiunii de ştiri a postului NBS Meet the Press faptul că „Domnul Puţin se duce la culcare crezând că este Petru cel Mare şi se trezeşte a doua zi crezând că este Stalin” (23 martie 2014).

[9] Gerasimov, V. (2013) ‘Novye vyzovy trebuyut pereosmyslenniya form i sposobov vedeniya boevykh deistvii,’ Voenno-promyshlennye kur’er, No. 8. ‘The „Gerasimov Doctrine” and Russian Non-Linear War’ (2014) in Moscow’s Shadows, 6 iulie 2014, poate fi accesată aici.