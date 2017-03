Un nou teaser din „Game of Thrones“ şi posterul sezonului 7 au intrigat fanii serialului: un actor a făcut dezvăluiri legate de personajul său cheie VIDEO

Sabia Oathkeeper, care apare în teaser-ul sezonului 7 din „Game of Thrones“, provine din Ice, sabia din oţel valyrian care aparţinea Casei Stark. Tywin Lannister a topit sabia Ice şi transformată în alte două săbii, pe care le-a oferit nepotului său Joffrey şi fiului său Jamie Lannister. La rândul lui, Jamie i-a oferit sabia sa cavalerului Brianne Of Tarth, care i-a dat numele de Oathkeeper, pentru a o proteja pe Sansa Stark. În sezonul 6, Brienne încearcă să i-o înapoieze lui Jamie, ducându-şi la capăt misiunea de a o duce în siguranţă pe Sansa în Winterfell, însă Jamie nu a vrut să o ia înapoi, spunându-i: „Este a ta. Aşa va fi mereu“.

Aceasta este povestea săbiei până în prezent. În scurtul teaser al sezonului 7, însă, sabia apare pe alte mâini, care nu par a fi ale curajoasei Brianne, lucru care a intrigat fanii. Oare dezvăluie această imagine un secret întunecat pe care urmează să-l aflăm în sezonul 7? Fanii înfocaţi ai serialului nu au, însă, răbdare până la vară şi, ca de obicei, au analizat imaginile în amănunt, dând naştere unor noi teorii, aşa cum arată The Huffington Post

În primul rând, există o teorie a cititorilor seriei „Un cântec e gheaţă şi foc“ care spune că Brienne a fost ucisă pe ascuns în romanele lui George R.R. Matin de variant zobie a lui Catelyn Stark. Este posibil să asistăm la sfârşitul lui Brianne în sezonul următor. Dacă este aşa, ale cui sunt mâinile din clipul lansat de HBO?

Fanii s-au gândit la câţiva posibili suspecţi, analizând mâinile unor personaje masculine, printre care Jaime Lannister, Tormund şi Jorah Mormont:

Kristofer Hivju, interpretul personajului Tormund

Iain Glen, actorul care joacă rolul lui Jorah Mormont

Dintre aceştia, Jorah pare a fi cea mai plauzibilă variantă, având în vedere că este singurul dintre ei care are pistrui de pe mâini, aşa cum se poate observa şi în cazul celui care deţine sabia în teaser.

Există însă şi o altă variantă, care dacă este adevărată, atunci toată analiza devine jenantă. HBO a mai lansat zilele trecute câteva teasere din culise, în care apare echipa de producţie lucrând de zor la detalii de decor şi recuzită. Poate fi deci un alt clip în care apare un membru al echipei cu sabia în mână şi fanii se agită degeaba? Ambele variante sunt posibile şi la fel de incomfortabile.

În plus, posterul sezonului 7, lansat miercuri de HBO ar putea da câteva indicii în legătură cu apropierea bătăliilor pe care toată lumea le anticipează. Având în vedere că serialul se bazează pe cărţile lui George R.R Martin, ne aşteptăm ca în sezonul următor Jon Snow şi camarazii săi să înceapă lupta împotriva ameninţării Umblătorilor Albi, potrivit Daily Mail

Posterul sezonului 7 „Game of Thrones“, lansat de HBO

Dacă posterul oferă într-adevăr un indiciu, se pare că forţele focului vor face un pas înapoi, având în vedere că imaginea este dominată e gheaţă. Fotografia pare să arate o zonă montană, sugerând că acţiunea se va muta decisiv în nord şi probabil chiar dincolo de Zid. Pare puţin probabil că mâna de oameni a lui Jon Snow să înfrângă armata zombie, mai ales în contextul în care Bran ar putea rupe vraja care îi împiedică să treacă bariera. Să ne amintim că fiul cel mic al lui Eddard Stark a fost „marcat“ de Regele Nopţii într-una dintre aventurile sale magice , iar acest lucru le-a permis Umblătorilor Albi să rupă vraja care proteja peştera în care se adăpostea Three-Eyed Raven.

O altă noutate este că actorul Jim Broadbent (67 de ani), cunoscut pentru rolul Profesorul Slughorn din „Harry Potter“ a vorbit pentru Screen Crush despre personajul său cheie pe care îl va interpreta în cinci episoade şi din sezonul 7 „Game of Thrones“: „Sunt un archmaester (n.r. - Cel mai înalt rang al Ordinului Maestrilor). Am jucat în cinci episoade. Am avut câte o scenă majoră în fiecare episod“, arată Huffington Post.