Trump critică show-ul SNL în care a fost din nou parodiat de Alec Baldwin: „Deloc amuzant, e o crimă cu premeditare“. Ce glume l-au enervat pe republican VIDEO

„NBC e un post prost, dar «Saturday Night Live» reprezintă tot ce este mai rău în cadrul NBC. Nu e amuzantă, distribuţia e îngrozitoare şi reprezintă o crimă premeditată, ca întotdeauna. E cu adevărat un exemplu prost de televiziune!“, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe Twitter.

Reacţia politicianului american a venit la o zi după ce Alec Baldwin l-a imitat încă o dată într-o scenetă amuzantă, care a ironizat subiecte precum Obamacare şi conflictele de interese ale viitorului preşedinte al Statelor Unite. Episodul de sâmbătă a ironizat nu doar prima conferinţă de presă pe care politicianul republican a susţinut-o recent după câştigarea alegerilor prezidenţiale din Statele Unite, ci a glumit şi pe seama unor articole publicate în presa rusă, a căror veridicitate nu a fost încă verificată, potrivit cărora Trump a cerut unor prostituate să execute în faţa lui acte de urofilie.

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television!