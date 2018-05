Reacţia jurnalistei jignite grosolan de şefa TVR: „Sunt doar un om. Un om care iubeşte enorm ce face“

Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Naţiei“ de la TVR 1, a făcut publice o serie de înregistrări în care preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, este surprinsă în timp ce numeşte o jurnalistă a postului public „cap de porc“, motivul fiind că şi-a făcut treaba, insistând să-i adreseze o întrebare primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Ulterior, mai mulţi jurnalişti de la Ştirile TVR şi-au exprimat solidaritatea faţă de colega lor semnând o scrisoare în care o somează pe Doina Gradea să prezinte scuze publice şi asigură că nu se vor lăsa intimidaţi şi vor continua să-şi facă meseria într-o manieră onestă.

Emanuela Schweninger, jurnalista jignită de şefa TVR, a reacţionat la rândul ei, mulţumindu-le colegilor pentru sprijinul acordat.

„Sunt doar un om. Mai frumos în interior decât la exterior. Un om care iubeşte enorm ce face. Care are privilegiul să spună mai departe poveştile altora. Să fie vocea bolnavilor care sunt nevoiţi să treacă prin situaţii greu de imaginat. Semnatara unor ştiri care uneori au produs schimbarea.

Le mulţumesc mult colegilor mei pentru că sunt alături de mine. Şi vouă, celor care mi-aţi trimis mesaje

Acum puţin timp am văzut «The Post». Şi mi-am amintit încă o dată ce meserie minunată am. Atunci când o faci onest, riguros. Am reţinut rândurile astea: Presa trebuie să îi servească pe cei conduşi şi nu pe conducători. Dacă trăim într-o lume în care statul ne spune ce să publicăm înseamnă că deja nu mai existăm...“, a scris Emanuela Schweninger pe Facebook.

Precizăm că, în ciuda solicitărilor, până la această oră, Doina Gradea nu a oferit nicio declaraţie.





