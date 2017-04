„Povestea slujitoarei“, un nou serial HBO, debutează pe 27 aprilie

Noul serial bazat pe romanul lui Margaret Atwood va fi disponibil la HBO în România, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Slovenia,Croaţia, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, Bosnia şi Herţegovina.

Primele 3 episoade vor avea premiera pe HBO GO pe 27 aprilie şi vor fi urmate de câte un nou episod în fiecare săptămână. Actorii din rolurile principale sunt Elisabeth Moss („Mad Men“), Joseph Fiennes („American Horror Story: Asylum“, „Shakespeare in Love“), Samira Wiley („Orange is the New Black“), Max Minghella („The Mindy Project“), Yvonne Strahovski („Chuck, Dexter“), O.T. Fagbenle („The Five“), Alexis Bledel („Gilmore Girls“), Madeline Brewer („Orange is the New Black“) and Ann Dowd („Compliance“, „The Leftovers“).

Bazat pe romanul clasic al lui Margaret Atwood, serialul „Povestea slujitoarei“ este povestea vieţii în Gilead, o societate totalitară distopică ce a fost cunoscută în trecut ca Statele Unite. Confruntându-se cu dezastre naturale şi o rată a natalităţii în scădere, Gilead este condus de un regim fundamentalist care tratează femeile ca pe o proprietate a statului. Offred (Elisabeth Moss) este una dintre ultimele femei fertile rămase şi este slujitoare în casa Comandantului. Ea face parte din casta femeilor folosite într-o ultimă încercare disperată de a repopula lumea. În această societate terifiantă, Offred trebuie să navigheze între Comandanţi, soţiile lor groaznice, Marthele domestice şi colegele slujitoare – dintre care oricare ar putea fi spion pentru Gilead - iar scopul ei este unul singur: să supravieţuiască şi să-şi găsească fiica ce i-a fost luată.

Adaptarea pentru televiziune a romanului lansat în 1985 a fost creată şi scrisă de Bruce Miller („The 100“), iar producători executivi sunt Bruce Miller, Warren Littlefield (Fargo), Daniel Wilson, Fran Sears şi Ilene Chaiken. Serialul „The Handmaid’s Tale/Povestea slujitoarei“ este produs de MGM Television şi este distribuit internaţional de MGM.

Serialul va fi disponibil în exclusivitate pe HBO GO din 27 aprilie.

HBO Europe oferă canalele liniare HBO şi Cinemax, precum şi serviciile HBO GO şi HBO On Demand prin operatorii parteneri din Polonia, România, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Slovenia, Croaţia, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia şi Bosnia şi Herţegovina. HBO Nordic s-a stabilit drept Casa Serialelor şi oferă serviciul premium Video on Demand cu abonament direct consumatorilor şi prin partenerii operatori din Suedia, Norvegia, Finlanda şi Danemarca.

Metro-Goldwyn-Mayer este o companie de divertisment care se concentrează pe producţia şi distribuirea globală a filmelor şi conţinutului televizat pe toate platformele. Compania deţine una dintre cele mai variate game de conţinut premium de filme şi televiziune.