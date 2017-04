Pepsi a retras o reclamă controversată cu modelul Kendall Jenner în urma unui val de critici pe reţelele sociale VIDEO

Ce s-a vrut şi ce a ieşit

În această reclamă, ce a fost lansată oficial în cursul zilei de marţi, top-modelul Kendall Jenner părăseşte platoul în care era realizată o şedinţă foto pentru a se alătura unui grup de tineri protestatari care militează pentru iubire şi pace. Apoi, celebrul fotomodel îi oferă unui poliţist în uniformă o cutie de Pepsi, în semn de „ofertă de pace“.

Poliţistul zâmbeşte, iar mulţimea începe să aplaude şi să strige de bucurie.

„Pepsi a încercat să promoveze un mesaj global de unitate, pace şi înţelegere“, a precizat compania americană într-un comunicat oficial ce a fost dat publicităţii miercuri. „În mod clar, am ratat acest obiectiv şi ne cerem scuze pentru asta. Nu am dorit să tratăm cu lejeritate niciuna dintre chestiunile serioase. Am eliminat acest conţinut şi am stopat toate lansările sale viitoare“.

Compania Pepsi a prezentat, de asemenea, scuze publice modelului Kendall Jenner.

Posibilii vinovaţi

Reclama a fost aspru criticată pe reţeaua de socializare Twitter, ai cărei utilizatori spun că spotul diminuează importanţa protestelor organizate împotriva violenţelor comise de Poliţia americană în ultimii ani într-o serie de oraşe, precum Ferguson, Missouri şi Baltimore, în timpul cărora poliţişti caucazieni au împuşcat mortal mai multe persoane de culoare.

Pepsi a precizat că spotul a fost creat de propriul departament de creaţie - Creators League Studio. Charlie Hopper, director şi copywriter principal al agenţiei de publicitate Young & Laramore, spune că o astfel de reacţie critică reprezintă un risc pe care brandurile trebuie să şi-l asume atunci când le lipseşte o perspectivă externă asupra anumitor chestiuni.

„Acesta este un bun exemplu pentru ceea ce se întâmplă atunci când nu primeşti un răspuns obiectiv din partea unei agenţii de publicitate clasice, al cărei răspuns este mereu acesta: «Trebuie să te salvăm de cel mai rău impuls al tău»“, a spus Charlie Hopper.

Internauţii au criticat foarte repede, miercuri, această reclamă, care nu prezintă în mod clar motivul pentru care protestează tinerii din imagini.

Reacţii dure pe reţelele sociale

„Dacă aş fi avut o cutie de Pepsi cu mine, bănuiesc că nu aş mai fi fost arestat. Cine ar fi ştiut aşa ceva?”, a declarat, cu ironie şi amărăciune, DeRay McKesson, unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai mişcării „Black Lives Matter/ Vieţile persoanelor de culoare contează“. „Pepsi, această reclamă a ta este un gunoi“, a adăugat el.

Bernice King, fiica activistului pentru drepturi civile Martin Luther King Jr., a cărui asasinare a avut loc cu exact 49 de ani de în urmă în raport cu data lansării noii reclame a companiei Pepsi, a publicat pe Twitter o fotografie ce îl prezintă pe tatăl ei în timp ce participa la un protest, iar un poliţist îl împingea cu o mână plasată în zona pieptului. „Dacă tatăl meu ar fi ştiut despre puterea pe care o deţine Pepsi“, este textul care însoţeşte acea fotografie.

Mulţi dintre utilizatorii de pe Twitter au criticat reclama, spunând că „trivializează“ mişcarea „Black Lives Matter“, şi au publicat o fotografie din 2016 ce o arată pe Leshia Evans, pentru a evidenţia o comparaţie. Leshia Evans, stând în picioare, purtând o rochie lungă şi nefăcând niciun gest, a fost arestată de poliţie în timpul unor proteste în Baton Rouge, Louisiana, la puţin timp după ce poliţia l-a împuşcat mortal pe Alton Sterling.

Nu e prima reclamă controversată

Nu este însă prima dată când Pepsi a generat controverse. În 2013, compania americană a retras o reclamă online pentru băutura răcoritoare Mountain Dew, după ce aceasta a fost criticată pentru faptul că „îmbrăţişează“ stereotipuri rasiale şi încurajează violenţele comise asupra femeilor. Reclama include imagini cu o femeie caucaziană agresată fizic, care merge în cârje, încercând să îl indice pe agresorul ei dintr-un şir de cinci bărbaţi afro-americani şi capră, aliniaţi de poliţişti în faţa ei.

Boyce Watkins, comentator pe teme sociale şi scriitor, a spus că acel clip a fost „în mod evident cea mai rasistă reclamă din istorie“.