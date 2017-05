Octavia Geamănu revine la Observator, după concediul de maternitate: vedeta este ambasador pentru o nouă campanie

Ambasador pentru o campanie Observator

„Vara de 100 de zile“ începe la Antena 1 şi odată cu ea prezentatoarea Observator îşi reia activitatea din redacţie cu multe idei şi entuziasm pentru această campanie. „Revin cu gânduri multe şi ancorate în realitatea redacţiei de azi, care s-a schimbat puţin de când am intrat eu în concediu. Şi, în acelaşi timp, mă bucur că pot să fiu din nou alături de telespectatori, de care mi-a fost dor. «Vara de 100 de zile» este proiectul care mă readuce în fata telespectatorilor. Sunt ambasadorul acestei campanii, în cadrul Observatorului. Mi se potriveşte de minune rolul ăsta de, dacă vrei, ambasador al bunei dispoziţii. De pe 1 iunie, timp de 100 de zile, o să vedeţi cele mai frumoase locuri din România cu oameni care ştiu să aprecieze ce le-a dat natura, o să vă arătăm destine de film, o să vă arătăm cum să vă umpleţi timpul liber într-o manieră de neuitat, o să facem ca aceste 100 de zile să fie pentru voi un fel de «time of your life», spune Octavia. Mai mult, prezentatoarea va avea în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15.00, live-uri pe pagina de Facebook Observator, cu multe ştiri, informaţii de petrecere a timpului liber sau subiecte legate de vacanţă.

Întoarcerea la Observator o va ţine pe Octavia departe de Andrei, băieţelui ei, cel puţin câteva ore pe zi, însă frumoasa blondă mărturiseşte că se bazează pe susţinerea celor dragi. „Sunt norocoasă că am putut sta şase luni în fiecare clipă cu Andrei. Nu e zi în care să nu-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea infinită pe care mi-o arată. Marian este mai mult decât mi-l imaginam în rolul ăsta. Este minunat să îi privesc împreună. Nu s-a pus niciodată problema unor sarcini şi cu atât mai mult a împărţirii lor. Totul vine de la sine. Suntem un trio formidabil - aşa ne spunem. În plus, suntem norocoşi să fi întâlnit un om bun, pe care l-am observat în toată această perioadă şi în care am încredere că va avea grijă de Andrei aşa cum o fac eu“, mai spune Octavia.

Octavia Geamănu a intrat în concediu după ce a anunţat că este însărcinată, dăruindu-i lui Marian Ionescu, liderul trupei Direcţia 5, un băieţel. Aceasta prezenta „Observator Special“ înainte de a-şi lua pauză.

Octavia Geamănu şi Marian Ionescu s-au căsătorit în februarie 2015, în secret, la Galaţi, acolo unde formaţia Direcţia 5 se afla în turneu.

FOTO Antena 1

„A fost extravagant, ca aproape tot ce înseamnă rock. Am ales să ne căsătorim în afara Bucureştiului pentru că ne-am dorit ca acest eveniment special pentru noi să fie unul discret. I-am avut alături doar pe cei mai apropiaţi prieteni, însă chiar şi pentru ei a fost o surpriză. Nimeni, în afară de mine şi Marian, nu a ştiut că în timpul acestui turneu ne vom căsători. Prietenii cu care ne aflăm la Galaţi în turneu credeau că urmează să ieşim la masă, în oraş“, a povestit Octavia.

Marian Ionescu a mai fost căsătorit o dată, dar a avut şi multe relaţii cu femei celebre: Loredana Groza, Gianina Corondan şi o altă prezentatoare de la Antena 1, Crina Abrudan.