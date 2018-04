Oana Paraschiv se întoarce în radio, alături de Mihai Găinuşă: la ce post vor prezenta matinalul

De luni, 16 aprilie, de la 7 la 10 dimineaţa, Oana Paraschiv şi Mihai Găinuşă aduc un „Matinal Efervescent“ la Naţional Fm. Cei doi, care au mai lucrat împreună la Kiss FM, îl vor înlocui la matinal pe Mihai Dacin.

Oana Paraschiv spune că radioul este marea ei dragoste la care se întoarce de fiecare dată cu plăcere.

„Vrem să transmitem oamenilor o stare de bine, să le ţinem companie în trafic, să-şi petreacă dimineaţa cu noi. Oferim umor de calitate, informaţie şi muzică bună românească. Eu şi Găinuşă de cunoaştem de aproape 10 ani. Am lucrat împreună la Kiss Fm. Niciunul dintre noi nu mai facea radio, iar de câţiva ani ne gândeam la o revenire în această formulă. Funcţionăm foarte bine împreună, în concluzie, suntem o echipă de succes, o combinaţie irezistibilă“, a declarat Oana.

Oana Paraschiv este producător la „Adevărul Live“

Acelaşi lucru se poate spune şi despre Găinuşă, care mărturiseşte că are radioul în sânge.

„De ce radio din nou? Cine a lucrat în radio din pasiune ştie că microbul eterului e în sânge. De ce matinal? Atunci funcţionez la maxim, îmi place să mă trezesc primul şi să-i trezesc şi pe alţii. Vor, nu vor. De ce Naţional Fm? Am o ştampilă pe mine. Scrie mare: România. Şi-mi place. Naţional Fm vorbeşte româneşte şi româna e limba pe care o cunosc destul de mult. De ce Oana Paraschiv? De ce nu? Am mai lucrat împreună. Ştiu cum ne înţelegem, când ne înţelegem, ştiu cum e când nu ne înţelegem. În ambele cazuri iese bine, are replică. Eu o am pe ultima, aici mă pricep. Ascultaţi-ne, ca să ne distrăm efervescent în fiecare dimineaţă“, a declarat pentru Adevărul Mihai Găinuşă.