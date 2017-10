Noutăţi în grila Radio Guerrilla: teatru radiofonic şi alte şapte emisiuni noi, din care una prezentată de Dobrovolschi

Tronsonul orar 19.00 - 21.00 va fi ocupat de o nouă serie de emisiuni, de luni până vineri, în fiecare seară cu o altă tematică: de la teatrul radiofonic de luni, la noua emisiune a lui Mihai Dobrovolschi. Matinalul de la Radio Guerrilla şi directorul de programe al postului va prezenta în fiecare joi emisiunea interactivă „Sinele învinge!“, scrie Pagina de Media.





„Logout-ul“ lui Bogdan Şerban, emisiune difuzată în timpul săptămânii de la ora 17.00, se mută cu o oră mai devreme şi va fi difuzată în intervalul 16.00 - 19.00.

Va exista şi o emisiune nouă în weekend, „Traffic Jam Session“, cu jurnalistul Petru Stratulat (33 de ani) şi actorul Dragoş Olaru (38 de ani).

Dragoş Olaru (stânga) şi Petru Stratulat FOTO

„Viitorul este acum. Prezentul este viitor. Ne reinventăm în fiecare zi, ne străduim să rămânem relevanţi, actuali, încercăm să fim pe măsura ascultătorilor Premium Radio Guerrilla. Încercăm să anticipăm aşteptările acestora. Ne place să fim mândri de ceea ce facem. Am spus imediat dupa relansare că "Radio Guerrilla sintem noi, toţi cei care simţim la fel" şi rămâne fideli promisiunii iniţiale. Ascultătorul Radio Guerrilla trebuie să se regăsească în emisiunile noastre de dimineaţă până seara. De ce facem asta când, în general, celelalte radiouri nu se deranjează în această direcţie, nu investesc, nu riscă o virgulă, căutând să-şi mărească/păstreze audienţa cu orice preţ? Pentru că, după cum spunea cineva, noi nu suntem radio suntem Guerrilla. Emisiune de psihologie în loc de hituri pe bandă rulantă? Teatru Radiofonic acolo unde alţii "fac dedicaţii muzicale" s.a.m.d. Am lansat în acest sezon şapte emisiuni noi, una mai consistenta decât cealaltă. Şi nu o să ezităm să mai lansăm şapte, dacă simţitm că asta trebuie să facem. Şi o s-o facem. Binili Invinge!”, a declarat Adrian Popescu, Managing Partner la Radio

Guerilla.





Adrian Popescu FOTO Pagina de Media

Cum arată grila de seară de la Guerrilla:

Luni, de la 19.00 – la 21.00, postul va pregăti teatru radiofonic, ce va fi live pe radio, dar şi live video;

De la 21.00 – Emisiune rock;

Marţi, de la 19.00 la 21.00, este „Roz“, găzduită de Carla Teaha. „O emisiune cu şi pentru femei Alfa. O emisiune în care invitatul îşi face playlistul”, spune Adrian Popescu, Managing Partner la Radio Guerrilla. De la 21.00 – „No man’s land“, cu Nic Cocârlea;

Miercuri, de la 19.00 la 21.00, este seara lui Matei cu „Uman/Real“: „Facem un tur al liceelor. Invităm adolescenţi în emisiune, discutăm cu ei, încercăm să-i ajutăm. Vrem să descoperim un licean talentat căruia şi-i şi dăm spaţiu de emisie”, spune Adrian Popescu. De la 21.00 se va difuza „MicCheck“ – emisiune dedicată genului hip-hop, cu Vlad Dobrescu.





Joi, de la 19.00 la 21.00, Mihai Dobrovolschi are emisiune interactivă, cu diferiţi invitaţi, „Sinele învinge!, iar de la 21.00, „Guerrinight“, cu Petru Stratulat;

Vineri, „Cardio Guerrilla“ cu Memo, vinerea de la 13.00, la 14.00: „Un ghid de cum să trăieşti sănătos, drumeţii, ponturi de weekend, healthy living“. De la 19.00 la 21.00, „Avanpost“, iar de la ora 21.00, „Electrocord“, cu George Stanca.

În weekend:

De la 16.00 la 20.00, sâmbăta şi duminica este „Traffic Jam Session“, cu Petru Stratulat şi Dragoş Olaru. Un fel de „morning show“ pentru amiază, îi spune Adrian Popescu. Este o emiisune cu informaţii culturale, relevante, pentru publicul premium.