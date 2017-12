INTERVIU Stella Litou, director de programe Pro TV, despre secretele succesului şi public: „Românii sunt pasionali şi iubesc drama“

Stella Litou: Ca director de programe, sunt responsabilă cu strategia de programare pe termen lung şi dezvoltarea de programe pentru toate televiziunile din grupul PRO TV, precum şi cu stabilirea şi implementarea strategiei care să susţină viziunea şi obiectivele la nivel de grup. Conduc activităţile de planificare a programelor zilnice, coordonez tot ce ţine de comenzile programelor de ficţiune, reality şi divertisment, dar şi achiziţia conţinutului străin şi a formatelor TV.

Televiziunea este ca un organism viu, în continuă schimbare, iar asta face ca orice ţine de munca în TV să fie o provocare de la bun început. Pentru a avea rezultate bune, oricine lucrează în televiziune trebuie să fie dedicat, pasionat. Încercăm să ne depăşim limitele în fiecare zi. Având în vedere că nicio zi nu seamănă cu alta aici, îmi este greu să mă gândesc la un exemplu concret. Ce pot spune clar este că la Pro TV fiecare zi reprezintă pentru mine şi pentru toţi colegii mei o oportunitate de a ne consolida poziţia de lider. Cel mai greu este să te autodepăşeşti, iar noi cu asta ne confruntăm zi de zi. Mă consider o persoană optimistă şi mă adaptez uşor oricărei situaţii, aşa că îmi plac provocările. Le analizez cu mintea deschisă şi mă bucur de sentimentul pe care îl am atunci când rezolvăm o problemă. Pro TV este pentru mine o poveste de care mă bucur în fiecare moment.

Dar cea mai mare reuşită?



Anul acesta, între Pro TV şi principalul competitor media din România este cea mai mare diferenţă din ultimii cinci ani, atât în prime time, cât şi pe parcursul întregii zile. Am avut o creştere susţinută în aceşti ani. Este un rezultat la care am ajuns cu ajutorul întregii echipe. Ei pun suflet şi pasiune în tot ceea ce fac. Sunt mândră să lucrez cu ei. Am lucrat în televiziune în mai multe ţări si pot spune cu sinceritate că în România se lucrează extrem de bine. Am oameni pasionati şi entuziaşti în echipă, ceea ce e de nepreţuit pentru orice manager. Este o onoare să lucrez cu aşa colegi.