Indicii subtile pe care s-ar putea să le fi ratat în primul episod Game of Thrones: ce semnificaţie are coafura Sansei şi care ar putea fi „darul“ promis reginei Cersei

După mai bine de un an, iarna a venit în sfârşit (chiar dacă ne aflăm în mijlocul verii) odată cu premiera penultimului sezon din „Game of Thrones“.

Cu excepţia scenei de debut, în care Arya s-a răzbunat într-un mare stil pe Casa Frey pentru moartea mamei sale, Catelyn Stark, şi a fratelui mai mare, Rob, nu au existat morţi şocante sau bătălii grandioase, însă episodul a oferit o mulţime de aluzii subtile la ceea ce urmează să se întâmple.

Unul dintre detaliile extrem de fine este coafura Sansei Stark. Tânăra şi-a sfidat fratele vitreg, Jon Snow, care este acum Regele Nordului, sumbinându-i autoritatea în faţa oamenilor săi. Ulterior, cei doi au avut o confruntare în care au discutat despre ameninţarea pe care o reprezintă Cersei, ocupanta Tronului de Fier.

„Tu eşti strategul, dar eu o cunosc pe Cersei. Dacă îi eşti inamic, nu se va opri până nu te va distruge. A găsit o cale să-i omoare pe toţi cei care i-au stat în cale“, îi explică Sansa. Jon Snow o acuză că vorbeşte de parcă ar admirat-o pe Cersei, moment în care Sansa recunoaşte voalat acest lucru: „Am învăţat foarte multe lucruri de la ea.“ Mai mult decât aceste cuvinte, Sansa îi aduce un tribut prin intermediul felului în care şi-a aranjat părul, identic cu cel folosit de Cersei în sezonul trei al serialului.

Iar dacă aveţi impresia că ar putea fi o simplă coincidenţă, actriţa Sophie Turner, care o interpretează pe Sansa, a dezvăluit în trecut că schimbările de coafură ale personajului său nu sunt făcute dintr-un simplu capriciu. „Părul Sansei reflectă în mod constant oamenii de la care a învăţat lucruri, care o inspiră. Când a fost prizoniera lui Cersei şi i-a absorbit tehnicile manipulative, acest lucru se putea vedea în coafura ei, iar când a cunoscut spiritul lui Margaery a început să-şi poarte părul precum ea“, mărturisea actriţa pentru Refinery29, citată de pedestrian.tv.

Aşadar, această nouă schimbare ar putea indica faptul că Sansa o simpatizează pe Cersei? Sau poate că a învăţat anumite lucruri de la ea şi e gata să le aplice? Sau sugerează că se gândeşte serios la o alianţă cu Degeţel?

Cuţitul este acelaşi pe care un asasin l-a folosit când a încercat să-i ia viaţa lui Bran. Un pumnal din sticlă de dragon despre care Degeţel a susţinut că-i aparţine lui Tywin Lannister. Deşi a trecut pe la mai multe personaje, ultimul care ar fi intrat în posesia lui este nimeni altul decât Degeţel. Totuşi, la şedinţa foto realizată de Arya pentru „Entertainment Weekly“, micuţa războinică ţine la brâu exact acel cuţit, ceea ce înseamnă că mai devreme sau mai târziu îl va lua de la Degeţel, dar cum? Poate omorându-l?

O teorie privind „darul“ pe care Euron Greyjoy vrea să i-l aducă Reginei Cersei în schimbul alianţei prin căsătorie este Dragonbinder, un corn de dragon care i-ar oferi acesteia controlul total asupra dragonilor Prinţesei Daenerys. Chiar dacă Dragonbinder nu a fost menţionat, în episodul „A Feast for Crows“, Euron îl aduce în Insulele de Fier şi susţine că l-a descoperit printre ruinele din Valeryia.

via GIPHY

Pe lângă faptul că producătorii au reuşit să-l convingă pe cântăreţul britanic Ed Sheeran să aibă o apariţie episodică în „Game of Thrones“ de dragul actriţie Maisie Williams (Arya), care este o mare fană a artistului, acesta a interpretat o piesă veche în ciuda faptului că în scenă a prezentat-o ca pe „una nouă“. De fapt, este vorba de un cântec compus de Symon Silver Tongue, un artist care ştia de relaţia secretă a lui Tyrion Lannister cu Shae şi care l-a ameninţat pe pitic că o va divulga.

În cartea pe care a răsfoit-o Sam există un pasaj în care este expus faptul că piatra dragonului era folosită în trecut drept leac pentru boli. Mai mult, se pare că Jorah Mormont se află în imediata apropiere a lui Sam, la Citadel, şi ştim deja că este la vânătoare de remedii pentru a se vindeca şi a se întoarce cât mai repede alături de Daenerys.

Fanii au luat-o razna imediat ce au realizat că producătorii „Game of Thrones“ au adus un tribut francizei „Harry Potter“. Atât Sam, cât şi tânărul Voldemort au dorit să aibă acces în secţiunea restricţionată din Citadel/Hogwarts şi cui i-au cerut permisiunea? Maestrului/Profesorului Slughorn, ambele personaje fiind interpretate de actorul Jim Broadbent.

So where just not going to notice that this guy got asked about the "Restricted Section" in #GameOfThones & #HarryPotter #GameofThrones7 pic.twitter.com/64IGjqsLVx