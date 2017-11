HBO GO, disponibil în România şi prin abonare directă, iar prima lună e gratis. Cât costă abonamentul

Toţi abonaţii noi care aleg această opţiune vor avea acces gratuit timp de o lună la conţinutul HBO GO. După această perioadă, preţul lunar va fi de 19,99 lei. Plata abonamentului se va face prin cardul bancar folosit pentru înregistrare.

Pe HBO GO pot fi urmărite toate sezoanele serialelor originale HBO de succes („Game of Thornes/ Urzeala Tronurilor“, „Westworld“ şi „Silicon Valley“), alături de seriale clasice precum „Sex and The City/Totul despre sex“, „The Sopranos/ Clanul Soprano“ şi „The Wire/ Cartelul crimelor“. Abonaţii vor avea acces şi la producţiile locale HBO Europe, inclusiv toate sezoanele unor seriale apreciate, precum „Umbre“, „Valea Mută“, şi o selecţie de documentare.





„HBO GO distribuit prin intermediul operatorilor parteneri este deja un succes în Europa Centrală şi ne dorim să mergem mai departe şi să oferim acces la conţinutul premium HBO fanilor serialelor din aceste ţări. Noua ofertă de abonare directă la serviciul HBO GO este un pas firesc pentru noi, după reuşita lansării serviciilor de streaming HBO în Spania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Finlanda“, a declarat Hervé Payan, CEO HBO Europe.

HBO GO este, de asemenea, disponibil pe computer, smartphone, tabletă, PlayStation 3 şi 4, Chromecast, Apple TV 4 şi anumite modele de televizoare. Fiecare abonat HBO GO poate înregistra până la cinci dispozitive şi poate urmări HBO GO simultan pe două dintre ele.





Această nouă modalitate de accesare a serviciului completează portofoliul de canale şi servicii HBO disponibile deja în Europa Centrală. HBO GO va fi în continuare disponibil prin intermediul operatorilor autorizaţi.