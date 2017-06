Florin Călinescu vrea să „reînvie“ „Chestiunea Zilei“: „Cu mânuţele astea două, meşteresc o treabă nouă“

După revenirea spectaculoasă la Pro TV, în calitate de membru al juriilor emisiunilor „Românii au talent“ ţi „Uite cine dansează“, Florin Călinescu ar putea să fie văzut, în viitor, într-o postură devenită deja emblemă, anume prezentator al celebrei emisiuni „Chestiunea Zilei“. Călinescu scrie pe Facebook că „studiază posibilitatea“ de a relua emisiunea, iar dacă nu o va readuce pe micile ecrane, atunci se gândeşte să o facă în mediul online. Mesajul lui Florin Călinescu, mai jos.

„Vă mulţumesc tuturor celor cărora vă pasă. Când am fost invitat de Pro TV să fac ce aţi văzut în ultimul an, am fost bombardat de mii de îndemnuri să reiau «Chestiunea Zilei». Studiez această posibilitate. Dacă nu se va putea pe TV, să fiţi siguri că o voi face aici (n.r. - pe Facebook, internet). Şi bineînţeles, live video, că nu ştiu altfel. Sunt impresionat de faptul că nici într-o lună aţi venit aici cu sutele. De mii. Trebuie să aflu cum vom putea să şi vorbim LIVE. Cu mânuţele astea două, meşteresc o treabă nouă! Vă mulţumesc tuturor celor cărora vă pasă!“, a scris Călinescu pe Facebook.

„Abia vă aşteptăm“, „Ar fi minunat să reapară «Chestiunea Zilei». Eşti un mare actor“, „Floriiiiiiiinnn Călinescuuuuu....“, „Hai mai repede, vă simţim lipsa“, „Mi-ar plăcea să vă văd disecând cu umor vremurile acestea“, au fost o parte dintre comentariile fanilor entuziasmaţi.

„Chestiunea Zilei“ a fost o emisiune de televiziune difuzată la Pro TV şi produsă de Media Pro Pictures din Buftea între 1996-2000 şi 2004 în Teatrul Giuleşti. A fost difuzat şi pe Tele 7 abc între 2002 şi 2003. Emisiunea era un talk show de tipul late-night, similar formatului american al emisiunii lui Jay Leno, arată pagina de Wikipedia dedicată emisiunii. Printre invitaţii de seamă ai emisiunii s-au numărat Emir Kusturica, Goran Bregovici, Jamie Bergman, Claudia Schiffer şi Larry Hagman, dar şi numeroşi oameni politici, cum ar fi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu. Emisiunea era cunoscută şi pentru scenetele umoristice în care oamenii „devin inamicii instituţiilor care ar trebui să-i servească“ şi „lipsa de reacţie a acestora faţă de practicile represive ale instituţiilor“. În 2014 şi în 2016, Florin Călinescu afirmare că dorea să readucă „Chestiunea Zilei“ pe micile ecrane, dar ideile nu s-au concretizat.