Finala „Uite cine dansează“: Marius Manole şi şi Olesea Nespeac au fost desemnaţi câştigătorii primului sezon

Fiecare dintre cele trei perechi din finala show-ului de la Pro TV au venit pregătite cu câte două dansuri. Acestea au trebuit să impresioneze telespectatorii, nu membrii juriului, câştigătorul fiind ales exclusiv prin votul celor de acasă. Astfel, pe scena „Uite cine dansează“ băieţii au devenit Cocoşatul de la Notre Dame, Aladdin sau Lurch din Familia Adams şi au adus pe scenă momente pline de expresivitate şi umor. Pentru cea de-a doua probă din marea finală, echipele au adus pe ring stilul fusion şi au combinat dansuri precum rumba, vals, slowfox sau cha cha.

Mai mult, marele premiu de 100.000 de euro a fost înmânat de câştigător către fundaţia Hope and Homes for Children. Pentru prima oară în istoria televiziunii din România, suma strânsă din voturi a fost direcţionată integral către aceeaşi fundaţie.

Cele mai importante momente

Alex Velea şi Ecaterina Dosan au deschis finala „Uite cine dansează“ cu un mix de stiluri, pe ritmurile piesei „Je Suis Malade“, interpretate de Lara Fabian. Cei doi au promis că vor face un spectacol „monstru“ în finală, ţinându-se de promisiune graţie unor mişcări senzuale, sincronizării perfecte şi poveştii expuse pe muzică. Juriul a apreciat pe deplin dansul celor doi, punctând constanţa lor în concurs şi frumuseţea mişcărilor.

FOTO Pro TV

Marius Manole şi Olesea Nespeac au continuat show-ul cu o reinterpretare a musical-ului „Cocoşatul de la Notre Dame“. Marius Manole a declarat că se simte foarte mândru de evoluţia şi de parcursul său în emisiune şi că şi-ar dori marele premiu pentru partenera lui, ca să o poată motiva şi mai mult pe viitor. La unison, membrii juriului l-au lăudat pe Marius Manole pentru felul în care a dansat, dar şi pentru emoţia transmisă.

FOTO Pro TV

Liviu Teodorescu şi Marica Derdene au intrat şi ei pe scenă pentru a spune povestea Familiei Adams, pe ritm de musical. Liviu a mărturisit că nu era încrezător în propriile forţe, dar acum crede că a ajuns un dansator destul de bun, aspect sesizat şi de juriu.

FOTO Pro TV

Marius Manole şi Olesea Nespeac au revenit pe scenă pentru a prezenta un mix de stiluri, alegând piesa „Smells Like Teen Spirit“. „Mi s-a părut frumos felul în care ei au mâncat spaţiul. Marius merită nota 11 pentru acea piruetă dublă. Un dans bun, foarte bună perechea“, a comentat Gigi Căciuleanu.

Alex Velea a interpretat, la revenirea pe scenă, rolul lui Aladdin, în timp ce a pus în scenă un musical dedicat, alături de Ecaterina Dosan. „Un număr cu multă informaţie coregrafică, relaţii complicată, dar foarte frumos. Interpretarea a fost uşor confuză, din cauza numărului mari de mişcări“, le-a zis Gigi Căciuleanu, făcând referire la dansul complex, de aproximativ trei minute, în care concurenţii şi dansatorii baletului au arătat un număr complet, dar spectaculos.

Liviu Teodorescu şi Marica Derdene au revenit la rândul lor în finală, pentru ultimul dans al serii. Momentul emoţionant a determinat-o pe Andreea Marin să plângă, gândindu-se la tatăl ei. „Se spune că în spatele oricărui bărbat stă o femeie puternică. Nu! Marica a fost peste tot cu dansul ăsta. Felicitări!“, a spus Florin Călinescu.

Marius Manole, surprins de decizie

La finalul serii, în urma televotingului, telespectatorii au decis ca perechea formată din Marius Manole şi Olesea Nespeac să fie declarată câştigătoarea primului sezon al show-ului „Uite cine dansează“. Momentul în care perechea este anunţată câştigătoare poate fi văzut aici.

„Mă bucur foarte tare că premiul merge la fundaţia Hope and Homes for Children, pentru că eu sunt ambasatorul fundaţiei, mulţumesc juriului, dar şi celor cu care am concurat“, a zis Marius Manole după ce a ridicat trofeul emisiunii, părând foarte surprins.