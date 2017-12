Filmările pentru „House of Cards“ vor fi reluate anul viitor: câte episoade va avea ultimul sezon

Ted Sarandos, directorul de conţinut la Netflix, a spus în cadrul unei conferinţe orgnizate în New York că cel de-al şaselea sezon al serialului, care este şi ultimul, va avea doar 8 episoade, faţă de 13 cât au avut cele cinci sezoane.







Sarandos nu a precizat data la care va fi lansat ultimul sezon al serialului sau ce se va întâmpla cu preşedintele american Frank Underwood, personaj interpretat de Kevin Spacey (58 de ani), care a fost exclus din producţie în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală.





Claire Underwood, personajul interpretat de Robin Wright, a încheiat cel de-al cincilea sezon al serialului câştigând alegerile şi devenind prima femeie preşedinte din SUA, preluând puterea de la soţul ei, Frank Underwood. La începutul serialului lansat în 2013, personajul actriţei Robin Wright era soţia congresman-ului interpretat de Spacey, a devenit prima doamnă a SUA şi apoi vicepreşedinte.





Robin Wright a primit un Glob de Aur pentru rolul Claire Underwood, precim şi cinci nominalizări la Emmy.





La finalul lunii octombrie, actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery”, l-a acuzat pe Kevin Spacey că l-a „sedus” când el avea vârsta de 14 ani. El a publicat un mesaj pe reţelele de socializare în care dezvăluia că actorul Kevin Spacey l-a hărţuit sexual la o petrecere care a avut loc în 1986. În aceeaşi zi, Spacey a răspuns cu un mesaj de scuze şi a anunţat că de mai mulţi ani a ales să îşi trăiască viaţa ca un bărbat homosexual. El a precizat că nu îşi aminteşte incidentul.





De asemenea, actorul mexican Roberto Cavazos şi regizorul american Tony Montana îl acuză pe Kevin Spacey de hărţuire sexuală. La fel şi alţi doi bărbaţi. Ei susţin că actorul i-a atins fără consimţirea lor şi că a avut un comportament nepotrivit.





În Marea Britanie, Scotland Yard a deschis o anchetă privind două presupuse agresiuni sexuale şi mai multe cazuri de hărţuire la teatrul londonez Old Vic, unde Kevin Spacey a fost director artistic între 2004 şi 2015.





La începutul lui noiembrie, Netflix a anunţat că încetează colaborarea cu Kevin Spacey, actorul fiind concediat din serialul „House of Cards“. Netflix a decis, de asemenea, să anuleze lansarea filmului „Gore“, produs de Spacey şi în care actorul urma să interpreteze rolul principal. Totodată, Regizorul Ridley Scott şi producătorii dramei „All the Money in the World“, al cărei protagonist era Spacey, au decis să refilmeze lungmetrajul cu Christopher Plummer în rol principal.